影集「絕望寫手」女星200萬元購入LA銀湖時尚宅

住宅外觀。（Jilbert Daniel）

作為一名喜劇演員，梅根·斯托爾特(Megan Stalter) 曾在榮獲艾美獎 提名的HBO Max 系列劇集「絕望寫手」(Hacks) 中飾演「派對時尚 達人」助理凱拉(Kayla)。 最近，她還在獨立喜劇片「科拉波拉島」(Cora Bora) 中首次擔任主角。現在，這位32歲的女演員正在洛杉磯時尚的銀湖(Silver Lake)社區扎根，斥資近200萬元購買了一棟上世紀中葉的現代住宅。

客廳。（Jilbert Daniel）

記錄顯示，斯托爾特為她最近購買的房產支付的價格略高於要價，該房產最初是由南加州大學 著名建築師雷·奧特羅(Ray Otero) 在20世紀60年代中期為小號手赫伯·阿爾珀特(Herb Alpert) 的蒂華納銅管樂隊(Tijuana Brass band) 成員建造和設計的。最後一次於2001 年以51萬5000 美元的價格售出。此後幾年進行了翻新，這座四四方方的白色建築坐落於一個傾斜的山坡地塊，佔地不到四分之一英畝，前面是一條門控車道，通向一個有頂棚的停車場，可容納兩輛車。

圍繞綠植的戶外用餐區。（Jilbert Daniel）

通過陡峭的樓梯到達，這座高大的住宅擁有三間臥室和兩間浴室，面積近1400平方呎，兩層起居空間裝飾著高高的天花板、原始的木鑲板以及中央空調。透過玻璃牆，可以看到風景如畫的山坡和城市燈光景觀。客廳主打灰褐色色調，設有帶爐管煙囪的燃木壁爐，以及通往陽台的滑動玻璃門，門外是封閉的戶外用餐露台。

明亮的主臥室。（Jilbert Daniel）