洛城千萬豪宅爛尾8年 開發商挨告

該項目開發建設了八年，仍是一塊破敗不堪的建築工地。（Zillow）

在富豪名流聚集的洛杉磯 Bel Air社區，有一處多年來一直未完工的建築工地，與周圍優美的環境格格不入。近日，這處待建豪宅的投資 商向洛杉磯縣高等法院提起訴訟，稱該項目的開發商違反合同規定並存在欺詐投資者的行為。

Chalon Road 10710號坐落在Bel Air社區一處視野絕佳的位置，從這裡不僅可以俯瞰天使之城，還可以欣賞風景優美的高爾夫球場。這座超級豪宅的開發項目在當年曾受到高度關注，是洛杉磯的頂級豪宅開發項目之一。據悉，這座豪宅內設計裝有1700加侖的豪華魚缸等頂級設施，預計建成後市場要價可達8800萬美元。

然而，在項目開發建設了八年後，這裡仍是一塊破敗不堪的建築工地。該項目的投資者表示，這棟豪宅之所以遲遲未能完工的原因在於開發商的違約。

根據洛杉磯縣高等法院的一份訴訟書，身為原告投資人及其公司指控該項目的開發商違反合約並進行欺詐，原告要求賠償至少2000萬美元的損失，並返還其450萬美元的投資款。訴訟提到，原告曾與被告在另外兩個房地產項目中有過合作。

訴狀稱，投資者和開發商在2015年至2021年間共貸款 約3070萬美元，用於這棟豪宅項目。但這些貸款卻被用來支付被告其他的房地產交易；同時，被告還將投資人的資本金質押，導致原告面臨越來越重的債務負擔。

根據訴訟書，原告最初投入了約450萬美元資本金用於這座超級豪宅的建設款，對應該項目約33%的股份，被告則擁有該項目約66%的股份。然而，在項目建設過程中，項目預算漲至6000萬美元。隨著建設成本的增加，建設速度才不斷放緩。截至提交訴訟狀時，該財產已處於被遺棄、不完整、許可不全的狀態，並即將面臨第一留置權持有人的處置。

根據地產網站Zillow資料，這塊正在開發的土地目前的估值約為2100萬美元，佔地近1畝。最後一次成交日期在2015年。