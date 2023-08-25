我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

洛城千萬豪宅爛尾8年 開發商挨告

記者趙健／洛杉磯市報導
該項目開發建設了八年，仍是一塊破敗不堪的建築工地。（Zillow）
該項目開發建設了八年，仍是一塊破敗不堪的建築工地。（Zillow）

在富豪名流聚集的洛杉磯Bel Air社區，有一處多年來一直未完工的建築工地，與周圍優美的環境格格不入。近日，這處待建豪宅的投資商向洛杉磯縣高等法院提起訴訟，稱該項目的開發商違反合同規定並存在欺詐投資者的行為。

Chalon Road 10710號坐落在Bel Air社區一處視野絕佳的位置，從這裡不僅可以俯瞰天使之城，還可以欣賞風景優美的高爾夫球場。這座超級豪宅的開發項目在當年曾受到高度關注，是洛杉磯的頂級豪宅開發項目之一。據悉，這座豪宅內設計裝有1700加侖的豪華魚缸等頂級設施，預計建成後市場要價可達8800萬美元。

然而，在項目開發建設了八年後，這裡仍是一塊破敗不堪的建築工地。該項目的投資者表示，這棟豪宅之所以遲遲未能完工的原因在於開發商的違約。

根據洛杉磯縣高等法院的一份訴訟書，身為原告投資人及其公司指控該項目的開發商違反合約並進行欺詐，原告要求賠償至少2000萬美元的損失，並返還其450萬美元的投資款。訴訟提到，原告曾與被告在另外兩個房地產項目中有過合作。

訴狀稱，投資者和開發商在2015年至2021年間共貸款約3070萬美元，用於這棟豪宅項目。但這些貸款卻被用來支付被告其他的房地產交易；同時，被告還將投資人的資本金質押，導致原告面臨越來越重的債務負擔。

根據訴訟書，原告最初投入了約450萬美元資本金用於這座超級豪宅的建設款，對應該項目約33%的股份，被告則擁有該項目約66%的股份。然而，在項目建設過程中，項目預算漲至6000萬美元。隨著建設成本的增加，建設速度才不斷放緩。截至提交訴訟狀時，該財產已處於被遺棄、不完整、許可不全的狀態，並即將面臨第一留置權持有人的處置。

根據地產網站Zillow資料，這塊正在開發的土地目前的估值約為2100萬美元，佔地近1畝。最後一次成交日期在2015年。

投資 洛杉磯 貸款

上一則

橙縣槍擊案／4死6傷 兇嫌退休警因離婚發狂開槍

下一則

洛城新語╱護士需要更多的關懷

延伸閱讀

高稅收、沒隱私 多位名人搬離加州

高稅收、沒隱私 多位名人搬離加州
洛杉磯海外獅子會 陽維漢任新會長

洛杉磯海外獅子會 陽維漢任新會長
洛城新語╱衛生局、學校防疫不同調

洛城新語╱衛生局、學校防疫不同調
新歡？50歲黃立成傳帶19歲烏克蘭辣模回豪宅

新歡？50歲黃立成傳帶19歲烏克蘭辣模回豪宅
新歡？50歲黃立成傳帶19歲辣模回家

新歡？50歲黃立成傳帶19歲辣模回家
黃曉明豪宅內景曝光 客廳超大 滿櫃子紫砂壺

黃曉明豪宅內景曝光 客廳超大 滿櫃子紫砂壺

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
該金條實物圖（受訪者提供）

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

2023-08-23 20:45
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40
根據目前的預測，颱風喜萊莉預計將於20日登陸南加州。（abc7截圖）

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

2023-08-18 15:51

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷