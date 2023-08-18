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洛縣Q2公寓空置率上升 交易量跌幅近五成

記者趙健／洛杉磯市報導
洛杉磯縣今年二季度公寓銷售量較去年同期減少48.7%。（圖片取自pexels.com）
洛杉磯縣今年二季度公寓銷售量較去年同期減少48.7%。（圖片取自pexels.com）

地產服務公司NAI Capital的一份最新報告顯示，洛杉磯縣今年二季度多單元公寓銷售量較去年同期減少了48.7%；與此同時，公寓空置率上升至4.7%。

該報告稱，利率飆升導致商業地產信貸狀況緊張，以及買賣雙方對銷售價格的預期差異，是導致洛杉磯多單元公寓樓交易陷入僵局的原因。 NAI Capital預計，繼續攀升的利率和一些地區新政策的實施將繼續削弱該市場的公寓銷售量。

此外，由於新公寓樓交付量的激增和租客驅逐保護的結束，洛縣的公寓空置率達4.7%。不過，公寓平均月租仍創下了2165美元的歷史新高，較去年第二季度上漲約0.8%。

NAI Capital分析，截止今年二季度，洛縣新開發的公寓樓竣工量增長了65.2%，市場供應大幅增加。與此同時，各地政府取消了疫情期間對租客的保護令，讓越來越多的房東可以收回被拖欠的租金並驅逐租客，也導致了空置率的上升和租金的上漲。新政規定，8月1日是租客支付2020年3月至2021年10月期間拖欠租金的最後截止期。

報告還指出，在洛杉磯市，今年4月1日啟動的ULA法令（Measure United to House LA）對部分公寓銷售產生了重大影響。

該法案對售價超過500萬的住宅及商業房地產交易，徵稅4%至5.5%的額外稅金。為了避免額外的稅收負擔，投資者、開發商和賣家紛紛趕在稅收生效之前完成了交易；而在ULA措施實施後，賣家輕易不願出售500萬以上的資產，而投資者也因額外的稅收負擔避開了這片市場。

數據顯示，2023年二季度500萬美元以下公寓樓的銷售額較一季度大幅增長40.5%，而500萬美元以上公寓樓銷售額則暴跌75.2%。

租客 租金 洛杉磯

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