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南加自助餐廳大亨豪宅售580萬 近格里菲斯天文台

記者張宏╱洛杉磯報導
這套位於格里菲斯公園入口的Fern Dell路的住宅現在出售。（ Gavin Cater圖片）
這套位於格里菲斯公園入口的Fern Dell路的住宅現在出售。（ Gavin Cater圖片）

作為連鎖自助餐的大佬，已故富翁克利福德柯林頓（Clifford Clinton）位於洛杉磯格里菲斯天文台(Griffith Observatory)附近的豪宅標價580萬元出售。柯林頓曾經營一系列自助餐廳，其餐廳以戲劇化的裝飾而聞名。

房屋外部設施包括裝飾藝術瓷磚游泳池。（ Gavin Cater圖片）
房屋外部設施包括裝飾藝術瓷磚游泳池。（ Gavin Cater圖片）

柯林頓雖然已過世多年，但他是一個有趣的人，他的第一家餐廳是Clifton's Pacific Seas，以叢林壁畫、人造棕櫚樹、瀑布和每20分鐘一次受控降雨為特色。而Clifton's Brookdale 自助餐廳則以動物為主題的立體模型，模仿紅木森林的場景，最酷的是他當時讓人們可按照自己的心意和能力支付餐廳的帳單。他規定，任何顧客都不會因為缺錢而被他的餐廳拒絕，這在大蕭條時期可是一項勇敢的舉動。

室內風格典雅古典。（ Gavin Cater圖片）
室內風格典雅古典。（ Gavin Cater圖片）

豪宅的客廳。（Gavin Cater圖片）
豪宅的客廳。（Gavin Cater圖片）

柯林頓的位於格里菲斯公園入口的Fern Dell路的住宅現在出售， 這棟房子屬於西班牙殖民復興建築，由建築師 Arthur W. Larson 於1928年設計，之後經過精心修復。房屋的格子木前門通向菱鎂瓷磚門廳，門廳右側是正式客廳，配有大壁爐、彩色玻璃窗、格子天花板和通向瓷磚陽台的法式門。門廳左側是一間正式餐廳，配有凹形天花板、另一扇彩色玻璃觀景窗以及釘槽硬木地板。

室內風格典雅古典。（ Gavin Cater圖片）
室內風格典雅古典。（ Gavin Cater圖片）

廚房配有木質檯面、原裝鋅水槽和知更鳥淡藍色的原裝裝飾瓷磚。（ Gavin Cat...
廚房配有木質檯面、原裝鋅水槽和知更鳥淡藍色的原裝裝飾瓷磚。（ Gavin Cater圖片）

走廊對面是一間漂亮的辦公室，裡面有弧形壁爐、手工模板天花板、華麗的木製品、含鉛玻璃窗和徽章壁燈。 大廳再往下是廚房，配有木質檯面、原裝鋅水槽和知更鳥蛋藍色的原裝裝飾瓷磚，廚房配備時髦的 La Cornue 系列和翻新的原裝 Frigidaire 冰箱，及陽光明媚的菱鎂瓷磚早餐室。

房屋有四間臥室。（ Gavin Cater圖片）
房屋有四間臥室。（ Gavin Cater圖片）
樓上有四間臥室套房，配有各種色調的華麗原始瓷磚浴室。（ Gavin Cater圖...
樓上有四間臥室套房，配有各種色調的華麗原始瓷磚浴室。（ Gavin Cater圖片）

樓上有四間臥室套房，配有各種色調的華麗原始瓷磚浴室、內置梳妝台和婚禮蛋糕風格的裝飾石膏。這一層還有多個雪松壁櫥，其中一個包含早期版本的滅火器。一間日光浴室和多個可欣賞城市景觀的茱麗葉風格陽台。 這座佔地5866平方英尺的住宅還設有豪華家庭影院，天花板上佈滿繁星，可容納6人入座。

房屋外部設施包括裝飾藝術瓷磚游泳池、陽光甲板、浴室、餐廳和三車位車庫。如今這塊佔地0.3英畝的土地要價為580萬美元。

柯林頓 大蕭條 洛杉磯

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