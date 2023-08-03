南加自助餐廳大亨豪宅售580萬 近格里菲斯天文台

這套位於格里菲斯公園入口的Fern Dell路的住宅現在出售。（ Gavin Cater圖片）

作為連鎖自助餐的大佬，已故富翁克利福德柯林頓 （Clifford Clinton）位於洛杉磯 格里菲斯天文台(Griffith Observatory)附近的豪宅標價580萬元出售。柯林頓曾經營一系列自助餐廳，其餐廳以戲劇化的裝飾而聞名。

房屋外部設施包括裝飾藝術瓷磚游泳池。（ Gavin Cater圖片）

柯林頓雖然已過世多年，但他是一個有趣的人，他的第一家餐廳是Clifton's Pacific Seas，以叢林壁畫、人造棕櫚樹、瀑布和每20分鐘一次受控降雨為特色。而Clifton's Brookdale 自助餐廳則以動物為主題的立體模型，模仿紅木森林的場景，最酷的是他當時讓人們可按照自己的心意和能力支付餐廳的帳單。他規定，任何顧客都不會因為缺錢而被他的餐廳拒絕，這在大蕭條 時期可是一項勇敢的舉動。

室內風格典雅古典。（ Gavin Cater圖片）

豪宅的客廳。（Gavin Cater圖片）

柯林頓的位於格里菲斯公園入口的Fern Dell路的住宅現在出售， 這棟房子屬於西班牙殖民復興建築，由建築師 Arthur W. Larson 於1928年設計，之後經過精心修復。房屋的格子木前門通向菱鎂瓷磚門廳，門廳右側是正式客廳，配有大壁爐、彩色玻璃窗、格子天花板和通向瓷磚陽台的法式門。門廳左側是一間正式餐廳，配有凹形天花板、另一扇彩色玻璃觀景窗以及釘槽硬木地板。

室內風格典雅古典。（ Gavin Cater圖片）

廚房配有木質檯面、原裝鋅水槽和知更鳥淡藍色的原裝裝飾瓷磚。（ Gavin Cater圖片）

走廊對面是一間漂亮的辦公室，裡面有弧形壁爐、手工模板天花板、華麗的木製品、含鉛玻璃窗和徽章壁燈。 大廳再往下是廚房，配有木質檯面、原裝鋅水槽和知更鳥蛋藍色的原裝裝飾瓷磚，廚房配備時髦的 La Cornue 系列和翻新的原裝 Frigidaire 冰箱，及陽光明媚的菱鎂瓷磚早餐室。

房屋有四間臥室。（ Gavin Cater圖片） 樓上有四間臥室套房，配有各種色調的華麗原始瓷磚浴室。（ Gavin Cater圖片）

樓上有四間臥室套房，配有各種色調的華麗原始瓷磚浴室、內置梳妝台和婚禮蛋糕風格的裝飾石膏。這一層還有多個雪松壁櫥，其中一個包含早期版本的滅火器。一間日光浴室和多個可欣賞城市景觀的茱麗葉風格陽台。 這座佔地5866平方英尺的住宅還設有豪華家庭影院，天花板上佈滿繁星，可容納6人入座。

房屋外部設施包括裝飾藝術瓷磚游泳池、陽光甲板、浴室、餐廳和三車位車庫。如今這塊佔地0.3英畝的土地要價為580萬美元。