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研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

地產投資峰會 談大數據篩選房源

記者張宏／洛杉磯報導
活動匯聚400多名來自全美各地的房地產業者。（記者張宏／攝影）
活動匯聚400多名來自全美各地的房地產業者。（記者張宏／攝影）

第二屆北美房地產投資峰會日前在安那罕（Anaheim）開幕，為期三天的地產峰會匯集各種主題，包括房地產市場現狀和發展趨勢、投資政策與導向、以及科技與AI對房地產行業的影響等方面展開，通過主題演講、實際案例分析和嘉賓圓桌問答等形式進行多角度和深層次的研討。

活動匯聚400多名來自全美各地的房地產投資人，各家地產公司和貸款公司也在現場擺設攤位。加州財務長馬世雲(Fiona Ma)和安那罕市政經理James Vanderpoo、房地產數據公司ATTOM的執行副總裁Rick Sharga等人參與活動。

馬世雲表示，加州住房供需依然處於不平衡階段，政府不僅要為那些無能力負擔房屋首付、第一次購房者提供更多的補助和幫助，還要新建更多可負擔的住房。她歡迎更多海外房地產開發商來加州投資，同時未來新型能源帶動新型產業，加州房地產市場有無限的潛力和需求。

James Vanderpoo也表達安那罕政府對房地產投資的歡迎，他說，迪士尼樂園是安那罕的核心，迪士尼正在醞釀各種酒店改造和擴展計畫，同時也會帶動安那罕成為新的投資熱點。

活動主辦方，北美地產學堂創始人Lily張表示，這次盛會聚集北美各地和加拿大等地的地產業者，他們的平台日益壯大，現在已有7萬名註冊用戶分布在北美各地，形成巨大的人才庫。在美國各地，無論是大城市，還是中西部城市等地都有學員在那邊投資地產，甚至華人二代也有興趣加入。房地產投資加入很多科技元素，比如如何用人工智能和大數據篩選房源，或用機器人幫忙做法拍，建立數據模型篩選更好的房源，節省時間。但是也要保留地產的本地性，和本地地產公司合作，才能做出更準確的判斷。

她說，陽光地帶是華人的投資熱點，比如北卡、佛州、德州等地，現在還有上漲的空間，中西部一些大家之前未關注的區域，比如路易斯安那的地產價格相對比較低，現金流好的買家可在這邊買低價房或者法拍房，重新裝修後再以20多萬的價格賣出。還有華人新熱點鳳凰城和拉斯維加斯房價近十年有三倍增長，且鳳凰城和賭城維護成本相對較低，比如地稅較低，當地氣候乾燥對房屋的折舊也比較低。大家可留意一些鳳凰城其他有潛力的其他區域。

土地投資和開發業者鄭劍認為，3D打印房屋會成為一個新趨勢，尤其符合可負擔住房的需求，3D打印房屋只需兩到三周就能完成，且成本只是傳統房屋建材的三分之一。隨著人們的觀念改變，3D打印房屋會有大量的增長。

「房博士」趙蘭娟表示，現在地產投資注重現金流，買家用現金買房子，通過設置價格和一系列條款比如免除經紀人佣金及維修等賣給那些想Rent to Own的買家，這樣一舉兩得，不僅保證租金收入，且免去買賣房屋時產生一些相關費用。

北美地產學堂第二屆北美房地產投資峰會日前在安那罕（Anaheim）開幕。（記者張...
北美地產學堂第二屆北美房地產投資峰會日前在安那罕（Anaheim）開幕。（記者張宏／攝影）
加州財務長馬世雲(Fiona Ma，左二)和安那罕市政經理James Vande...
加州財務長馬世雲(Fiona Ma，左二)和安那罕市政經理James Vanderpoo（右一）為主辦方Lily張（中）和「房博士」趙蘭娟（右二）頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

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