地產投資峰會 談大數據篩選房源

活動匯聚400多名來自全美各地的房地產業者。（記者張宏／攝影）

第二屆北美房地產投資 峰會日前在安那罕（Anaheim）開幕，為期三天的地產峰會匯集各種主題，包括房地產市場現狀和發展趨勢、投資政策與導向、以及科技與AI對房地產行業的影響等方面展開，通過主題演講、實際案例分析和嘉賓圓桌問答等形式進行多角度和深層次的研討。

活動匯聚400多名來自全美各地的房地產投資人，各家地產公司和貸款公司也在現場擺設攤位。加州 財務長馬世雲(Fiona Ma)和安那罕市政經理James Vanderpoo、房地產數據公司ATTOM的執行副總裁Rick Sharga等人參與活動。

馬世雲表示，加州住房供需依然處於不平衡階段，政府不僅要為那些無能力負擔房屋首付、第一次購房者提供更多的補助和幫助，還要新建更多可負擔的住房。她歡迎更多海外房地產開發商來加州投資，同時未來新型能源帶動新型產業，加州房地產市場有無限的潛力和需求。

James Vanderpoo也表達安那罕政府對房地產投資的歡迎，他說，迪士尼樂園是安那罕的核心，迪士尼正在醞釀各種酒店改造和擴展計畫，同時也會帶動安那罕成為新的投資熱點。

活動主辦方，北美地產學堂創始人Lily張表示，這次盛會聚集北美各地和加拿大等地的地產業者，他們的平台日益壯大，現在已有7萬名註冊用戶分布在北美各地，形成巨大的人才庫。在美國各地，無論是大城市，還是中西部城市等地都有學員在那邊投資地產，甚至華人二代也有興趣加入。房地產投資加入很多科技元素，比如如何用人工智能和大數據篩選房源，或用機器人幫忙做法拍，建立數據模型篩選更好的房源，節省時間。但是也要保留地產的本地性，和本地地產公司合作，才能做出更準確的判斷。

她說，陽光地帶是華人的投資熱點，比如北卡、佛州、德州等地，現在還有上漲的空間，中西部一些大家之前未關注的區域，比如路易斯安那的地產價格相對比較低，現金流好的買家可在這邊買低價房或者法拍房，重新裝修後再以20多萬的價格賣出。還有華人新熱點鳳凰城和拉斯維加斯房價近十年有三倍增長，且鳳凰城和賭城維護成本相對較低，比如地稅較低，當地氣候乾燥對房屋的折舊也比較低。大家可留意一些鳳凰城其他有潛力的其他區域。

土地投資和開發業者鄭劍認為，3D打印房屋會成為一個新趨勢，尤其符合可負擔住房的需求，3D打印房屋只需兩到三周就能完成，且成本只是傳統房屋建材的三分之一。隨著人們的觀念改變，3D打印房屋會有大量的增長。