河濱新建物流設施 占地50萬平方呎

位於莫瑞諾谷的新建物流中心。（取自CRE Market Beat )

南加內陸河濱市又有地產建案開工，世界物流中心的一個倉儲物流項目開始建設。河濱市一家星巴克咖啡 連鎖店所在物業近日以近500萬元交易。

河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley ）最大物流設施建設項目世界物流中心（World Logistics Center）區域的建案已開始動工，施工人員開始建設一座50萬平方呎的物流設施，這是世界物流中心總體規劃的一部分。

總部位於新港灘（Newport Beach ）的不動產投資 公司CapRock Partners在世界物流中心規劃區域內，購買了22畝土地，但不願透露土地的成交價格以及原來的地主。該公司負責收購的副總裁阿奈特（Taylor Arnett ）表示，團隊抓住時機迅速採取收購行動，期待利用公司團隊經驗及專業知識，開發世界級的一流設施。

據透露，該公司投資的物流設施，適用於多用途，包括電子商務、製造或分銷。一旦完成，這棟物流倉儲設施的淨高度有36呎，有65個貨物平台輸出口，還有面積達一萬平方呎的兩層辦公空間。該公司還宣布，倉儲設施還設有88個拖車停車位，339個普通車輛停車位，以及185呎深的卡車停車區。

據市府提供資料，世界物流中心占地2610畝，在2030年前將建成最多面積達4000萬平方呎的多個物流設施。

河濱市最近一項新地產交易案，是一家新巴克咖啡連鎖店所在物業出售，價格是489萬元。根據不動產投資顧問公司Hanley Investment Group Real Estate Advisors提供資訊，該物業有四家商業租戶。賣家是來自橙縣爾灣市的一家建商，買主是一個家族式國際投資商，負責這次交易的是洛杉磯一家地產中介公司。

資料顯示，該物業位於河濱市萬博任大道（22420 Van Buren Blvd.），面積6963平方呎，於三年前完工。在Veteran's Plaza內，其它商業租戶包括設備維修店Express Gadget Repair，提供戶外愛好者裝備和配件的Desperate Measures，以及三明治連鎖店Jersey Mike's Sub等。