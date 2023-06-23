南加內陸賭場擴大投資 看上豪華度假村

高山大賭場業者投資的橙縣豪華度假村項目。（酒店官網）

南加 內陸的高山大賭場（Yaamava' casino and hotel）正持續擴張，日前，該賭場業者購買高額股份，投資 位於橙縣（Orange County）的豪華度假村市場。業內分析師認為，這項投資雖要承受較大的風險性，但也不排除未來獲得巨大收益，應是一項優良投資。據稱，疫情大流行後旅遊業復甦，加州 酒店投資勢頭強勁。

高山大賭場位於聖伯納汀諾縣高地市（Highland），原來是San Manuel Casino ，現更名為Yaamava'Resort & Casino at San Manuel賭場。據報導，該賭場近年來持續擴張規模。賭場集博彩、娛樂和美食於一身，是南加州地區豪華賭場度假村之一。

據報導指出，賭場印地安部落業主San Manuel Band of Mission Indians投資在橙縣的豪華度假村市場。該賭場日前宣布，已經收購了在海濱城市丹那岬（Dana Point）的一座豪華度假村40%的股權，該度假村名為Waldorf Astoria Monarch Beach Resort & Club ，是五星級標準，擁有400間客房，佔地162畝，座落在太平洋海岸公路（PCH）對街。

部落與地產投資商Ohana Real Estate Investors是合作夥伴關係。投資商2020年在丹那岬市斥資4.97億元，購買一座度假村，物業包括一個佔地六畝的私人海灘俱樂部，以及三個游泳池，還有一個18洞高爾夫球場。

本次投資，賭場與投資商並未透露具體投資金額，但指出「會透過一個或多個未來交易，增加更多所有權選項。」

據酒店業分析師瑞伊（Alan Reay）表示，高山打賭場在持續擴展業務時，還對不屬於賭場業務的酒店投資，比如位於高地市區的熊泉酒店（Bear Springs Hotel )，以及加州首府沙加緬度市（Sacramento）市中心的一家Residence Inn 酒店。同時在華盛頓特區以及維吉尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）也投資酒店。他認為，投資豪華度假村品牌是一個不錯的戰略。

瑞伊指出，在南加橙縣投資高端度假村及酒店，由於數量有限，應是一項優質投資。這些是不可替代的房地產投資項目，要想複製這些度假村即使有可能，但也是困難重重。

資料顯示，2022年德州億萬富豪Tilman Fertitta，斥資6.41億元購得具有優良海景的Montage Laguna Beach豪華度假村，就位於高山大賭場在丹那岬的投資項目以北。該度假村曾在2015年被Strategic Hotels以3.6億元購得。而隨著疫情大流行後旅遊業復甦，加州酒店投資勢頭強勁。