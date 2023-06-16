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房屋淨值信貸 借錢靈活性高

記者趙健／洛杉磯市報導
HELOC是一種基於房屋產權的信貸產品，允許房屋所有者在有需要時隨時「取現」。（取自Pixabay.com）
HELOC是一種基於房屋產權的信貸產品，允許房屋所有者在有需要時隨時「取現」。（取自Pixabay.com）

在將房產「變現」的各種方式中，「房屋淨值信貸額度」（Home Equity Line of Credit，簡稱HELOC）是最靈活的一種。屋主不僅可以根據自己的需求隨時提款，借款被償還後還可以繼續循環使用。

HELOC是一種基於房屋產權的信貸產品，允許房屋所有者利用房屋價值作為擔保以獲得信貸額度，貸款機構會根據屋主在房產所有權中的占比，決定其可獲得的信貸額度。一旦HELOC獲批，借款人可以根據需要，靈活從信貸額度中提取資金，之後再進行償還。借款人還款後，信貸額度還可以循環使用，這與信用卡的借款方式非常相似。 HELOC的資金用途頗為廣泛，支付房屋維修、裝修、教育、債務整合等費用均可覆蓋。

南加州資深房貸經紀人Kenny Tan表示，HELOC最大的優勢就是靈活性高。屋主可以按需提取資金，而利息支付部分僅限於已使用的額度；如果已批准的額度未被提取，則無需支付任何利息。這就好比一張信用卡，在獲批的信用額度下，借款人可以隨時「提現」。此外，由於HELOC是與房屋相關的貸款，還有機會享受減稅優惠，詳情以稅務專業人士的意見為準。

不過，Kenny也指出， 對於自住房屋，目前HELOC的信用額度上限為40萬，而現金重新貸款（Cash Out Refinance）的信貸額度還是要更高一些，屋主最高可獲得房屋市價80%左右的貸款額度。

與HELOC相比，現金重新貸款申請下來後只能一次性提取，對於那些暫時並不需要大量額度的借款人來說，並不划算。例如，一些父母擔心未來子女上大學後，一旦政府的相關補助取消，家庭可能面臨資金周轉不靈的問題。這種情況下，HELOC就會比較合適，萬一未來需要用大額資金時可以隨時「取現」。

HELOC與房屋淨值貸款（Home Equity Loan）的區別，在於HELOC是一種可循環使用的信用額度，通常分為「提款期」和「償還期」兩個階段，借款人可以在「提款期」內自由提取資金，在「償還期」內開始還款。而房屋淨值貸款是一次性貸款，屋主提取後每月按固定的還款計劃支付本金和利息。

Kenny補充說，具體選擇哪種類型的房屋「變現」貸款，要依據個人需求決定。如果是急需用錢，有如房屋加建、改造等可預見的大型支出，可以選擇現金重新融資或房屋淨值貸款。不過，如果之前的房貸利率非常低，現金重新貸款肯定是不合適的，HELOC是比較好的選擇。屋主在做決策時應考慮綜合現有房貸和HELOC的有效利率，而不只是單純參考HELOC的利率。

此外，HELOC是不能作為第三順位償還的貸款產品來進行申請。比如，房屋如果包含用於購買太陽能系統的貸款，這類貸款通常為第二順位，則無法申請HELOC，屋主須先償清太陽能設備貸款。

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