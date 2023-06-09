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藉口房屋改造趕走租客 阿罕布拉市禁止

記者邵敏／阿罕布拉報導
阿市議會5月22日批准「租戶保護」緊急條例，暫停以房屋改造的理由驅逐租戶。（市議會截屏）
阿市議會5月22日批准「租戶保護」緊急條例，暫停以房屋改造的理由驅逐租戶。（市議會截屏）

洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra），市議會日前以5票對0票批准暫停房東以房屋重大改造為目的驅逐租戶的緊急條例 。

這項叫做「租戶保護」的緊急條例，將於今年12月31日到期；在到期日之前，禁止房東以房屋改造為目的驅逐租戶。

在市議會上，一些長期在阿市居住的租戶表示，因為洛縣的暫停驅逐令已經到期，房東威脅要驅逐他們，目的是進行房屋重大改造以提高租金

不少租戶講述自己的故事經歷時聲淚俱下，指出自己每天辛苦工作，還是無法維持生活開支，如今面臨被房東驅逐，一家老小即將陷入無家可歸的悲慘處境，孩子也要被迫離開喜歡的學校。

2019年制定的加州租戶保護法（AB 1482） ，將租金漲幅限制在5%加上通貨膨脹，或者10%以內，以較低者為準。 AB 1482禁止無正當理由的驅逐，但是，該法令也包含例外情況，包括因為房屋需要重大改造而驅逐租戶。阿市日前通過的這項臨時禁令，讓市議會有更多時間研究其他方案，以進一步加強對租戶的保護。

房屋改建驅逐的臨時暫停，不適用於任何不受2019年加州租戶保護法（AB 1482）約束的住宅物業或租戶。房東不能因為房屋需要重大改造驅逐租戶，除非該物業影響租戶健康和安全，或者收到通知指出建築物影響租戶健康和安全，需要進行重大改造。

房東 加州 租金

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