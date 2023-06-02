我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

約書亞沙漠度假屋 開放出租

記者朱敏梓／洛杉磯報導
Monument House外觀。（Monument House官網）
Monument House外觀。（Monument House官網）

位於洛杉磯南邊的約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）擁有大片的沙漠景觀，而在一大片荒涼沙漠中，有一處彩色房子成為了別樣的亮點，這處彩色房子叫做「Monument House」，由知名建築師Josh Schweitzer打造，目前已向公眾開放出租，成為沙漠中最具特色的絕美度假屋。

要進入Monument House，需要穿過一段荒涼沙漠。（記者朱敏梓／攝影）
要進入Monument House，需要穿過一段荒涼沙漠。（記者朱敏梓／攝影）

Monument House距離約書亞樹國家公園入口僅一哩，由三棟獨立空間組成，每個結構都有不同的顏色，淡藍色、綠色和紅色的莫蘭迪淡色調，裝飾著現代主義風格的住宅，這座房子由 Josh Schweitzer 於 1990 年設計，是為他的親密朋友和家人建造的度假屋，自問世以來便成為了「明星建築」。

Josh Schweitzer曾這樣闡述自己的設計理念，「每個人都認為沙漠是單色的。 但當你仔細觀察時，這裡有所有這些令人驚奇的顏色：岩石上生長著鮮豔的綠色地衣，一朵鮮紅的花，還有不可思議的藍天。這處建築採用了這些顏色，並按照人類的規模構建它們，這比花大，但比岩石小得多。」

Monument House內部。（Monument House官網）
Monument House內部。（Monument House官網）

在設計上，Monument House四邊形的造型是為了喚起周圍環境的不同部分，綠色與地衣和仙人掌混合，橙色模仿沙漠岩石，而藍色代表天空與地平線交匯處色彩，每個棱角分明的亭子都有梯形開口，映照著周圍的巨石，並以有趣的方式與沙漠中的陽光互動。

Josh Schweitzer將Monument House為他的家人和朋友保留了30年，而現在面向公眾開放，民眾可以在沙漠中體驗入住這處絕美的彩色度假屋，感受自然美學的魅力。

不僅擁有充滿美感的外觀，Monument House內部的打造也頗具心思，並設有帶舒適的休息室、毯子和壁爐的開放式起居區，以及配有Roy McMakin 桌子，和 Schweitzer 椅子的優雅用餐區。 房子裡沒有電視，但有很多書籍、遊戲和藍牙揚聲器用作娛樂，僅有的一間臥室配備了豪華的 Tuft & Needle Mint 特大號床墊和高級床單。

在室外，Monument House有一處戶外涼亭，配有露天餐桌、丙烷燒烤架、火坑，還有放置在巨石上的熱水浴缸，可以邊沐浴邊欣賞整片沙漠美景。目前Monument House通過https://homesteadmodern.com/monument-house開放預訂，最少要住兩晚起。

矗立在荒漠之中的「彩色房子」。（記者朱敏梓／攝影）
矗立在荒漠之中的「彩色房子」。（記者朱敏梓／攝影）

約書亞樹國家公園 洛杉磯

上一則

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

下一則

周末這樣玩╱好萊塢 年輕人電影夢起航點

延伸閱讀

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售

占地十畝、被稱鬼城…德州沙漠小鎮 10萬元出售
愛達荷州女子殺2兒女案被判有罪 面臨終身監禁 涉案丈夫也受審

愛達荷州女子殺2兒女案被判有罪 面臨終身監禁 涉案丈夫也受審
愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性
周末這樣玩╱72年歷史花園 成植物博物館

周末這樣玩╱72年歷史花園 成植物博物館
周末這樣玩╱加州植物園母親節派對 專注培育本土植物

周末這樣玩╱加州植物園母親節派對 專注培育本土植物
優勝美地 加州最致命國家公園

優勝美地 加州最致命國家公園

熱門新聞

林峰被捕地點在一個加油站附近的社區。（記者啟鉻／攝影）

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

2023-05-28 21:15
林峰（左）與陳軍因涉嫌被中國政府指使，以賄賂美國政府官員推翻法輪功組織以及洗錢罪被捕。（取材自推特）

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

2023-05-28 19:35
12歲的洪昊康拿到了五個大學副學士學位。（蔡爽提供）

華裔少年洪昊康 12歲就大學畢業 還拿五學位

2023-05-25 02:20
四位老人最後購買第二天從香港飛洛杉磯的航班。圖為香港機場。（受訪者提供）

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

2023-05-26 02:20
2019年9月15日，陳軍與反共人士發生衝突。（陳維明提供）

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

2023-05-28 21:48
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行