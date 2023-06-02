約書亞沙漠度假屋 開放出租

Monument House外觀。（Monument House官網）

位於洛杉磯 南邊的約書亞樹國家公園 （Joshua Tree National Park）擁有大片的沙漠景觀，而在一大片荒涼沙漠中，有一處彩色房子成為了別樣的亮點，這處彩色房子叫做「Monument House」，由知名建築師Josh Schweitzer打造，目前已向公眾開放出租，成為沙漠中最具特色的絕美度假屋。

要進入Monument House，需要穿過一段荒涼沙漠。（記者朱敏梓／攝影）

Monument House距離約書亞樹國家公園入口僅一哩，由三棟獨立空間組成，每個結構都有不同的顏色，淡藍色、綠色和紅色的莫蘭迪淡色調，裝飾著現代主義風格的住宅，這座房子由 Josh Schweitzer 於 1990 年設計，是為他的親密朋友和家人建造的度假屋，自問世以來便成為了「明星建築」。

Josh Schweitzer曾這樣闡述自己的設計理念，「每個人都認為沙漠是單色的。 但當你仔細觀察時，這裡有所有這些令人驚奇的顏色：岩石上生長著鮮豔的綠色地衣，一朵鮮紅的花，還有不可思議的藍天。這處建築採用了這些顏色，並按照人類的規模構建它們，這比花大，但比岩石小得多。」

Monument House內部。（Monument House官網）

在設計上，Monument House四邊形的造型是為了喚起周圍環境的不同部分，綠色與地衣和仙人掌混合，橙色模仿沙漠岩石，而藍色代表天空與地平線交匯處色彩，每個棱角分明的亭子都有梯形開口，映照著周圍的巨石，並以有趣的方式與沙漠中的陽光互動。

Josh Schweitzer將Monument House為他的家人和朋友保留了30年，而現在面向公眾開放，民眾可以在沙漠中體驗入住這處絕美的彩色度假屋，感受自然美學的魅力。

不僅擁有充滿美感的外觀，Monument House內部的打造也頗具心思，並設有帶舒適的休息室、毯子和壁爐的開放式起居區，以及配有Roy McMakin 桌子，和 Schweitzer 椅子的優雅用餐區。 房子裡沒有電視，但有很多書籍、遊戲和藍牙揚聲器用作娛樂，僅有的一間臥室配備了豪華的 Tuft & Needle Mint 特大號床墊和高級床單。