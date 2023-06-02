加州住房負擔力 升至1年新高

加州在23年第一季度的住房負擔能力升至近一年來的最高水平。（取材自Pixabay）

根據「加州 地產經紀協會」（California Association of Realtors, C.A.R.）5月17日發布的報告，加州在2023年第一季度（1月到3月）的住房負擔能力（Housing affordability）升至近一年來的最高水平，房價回落和利率 的略微下降改善了許多加州購房者的購房條件。

C.A.R.還對2023年的住房市場做出預測，預計23年現有獨戶住宅（single-family home）銷量將達到27萬9900套，比22年售出的34萬2000套下降18.2%。儘管預計下半年總體房市價格會普遍上升，23年加州房價中位數預計會下降 5.6%，至77萬6600元，低於22年的年度房價中位數82萬2300元。C.A.R還預計30年期的固定抵押貸款利率今年的平均值為6.3%。

根據C.A.R.計算的住房負擔能力指數（Housing Affordability Index, HAI），在23年第一季度，20%的購房者有能力在加州購買中等價位的現有獨戶住宅，高於22年第四季度的17%，低於22年第一季度的24%。不過，在利率接近16年來最高水平的情況下，住房負擔能力仍然會是許多購房者要面臨的挑戰。

報告還指出，購房者需要有至少18萬8400元的年收入才有資格在23年第一季度購買價值76萬260元的中等價位的房屋。2022年第四季度有效綜合利率為6.81%，由於通貨膨脹仍然高於美聯儲的目標區間，預計今年剩餘時間利率將保持高位。

加州公寓（condominium）和聯排別墅（townhome）的價格中位數較一年前有所下滑，但較上一季度略有上漲。因此，23年第一季度能負擔得起上述兩種住房的家庭比例與上一季度的26%持平，但低於22年第一季度的 32%。這兩種住房的價格中位數為6萬9900美元，購房者需要有至少15萬3600元的年收入。

與加州的情況相比，全美國40%的家庭有能力購買價值37萬1200元的中等價位房屋，這需要最低年收入為9萬2000。全美國的住房負擔能力比一年前的47%有所下降。

南加地產經紀袁立功指出，23年第一季度華人 購房意願增加，3月在華人聚集的城市，諸如亞凱迪亞（Arcadia）、西柯汶納（West Covina）、奇諾崗（Chino Hills）等地，搶房的人變多，尤其是學區房和交通便利的優質房源，許多需要加價搶購。袁立功預計，隨著暑假來臨，房市也將進入旺季，越來越多仍在租房的華人想盡快買房自住，會產生更多貸款，因此估計短時間內利率不會大幅下降。