加州住房負擔力 升至1年新高
根據「加州地產經紀協會」（California Association of Realtors, C.A.R.）5月17日發布的報告，加州在2023年第一季度（1月到3月）的住房負擔能力（Housing affordability）升至近一年來的最高水平，房價回落和利率的略微下降改善了許多加州購房者的購房條件。
C.A.R.還對2023年的住房市場做出預測，預計23年現有獨戶住宅（single-family home）銷量將達到27萬9900套，比22年售出的34萬2000套下降18.2%。儘管預計下半年總體房市價格會普遍上升，23年加州房價中位數預計會下降 5.6%，至77萬6600元，低於22年的年度房價中位數82萬2300元。C.A.R還預計30年期的固定抵押貸款利率今年的平均值為6.3%。
根據C.A.R.計算的住房負擔能力指數（Housing Affordability Index, HAI），在23年第一季度，20%的購房者有能力在加州購買中等價位的現有獨戶住宅，高於22年第四季度的17%，低於22年第一季度的24%。不過，在利率接近16年來最高水平的情況下，住房負擔能力仍然會是許多購房者要面臨的挑戰。
報告還指出，購房者需要有至少18萬8400元的年收入才有資格在23年第一季度購買價值76萬260元的中等價位的房屋。2022年第四季度有效綜合利率為6.81%，由於通貨膨脹仍然高於美聯儲的目標區間，預計今年剩餘時間利率將保持高位。
加州公寓（condominium）和聯排別墅（townhome）的價格中位數較一年前有所下滑，但較上一季度略有上漲。因此，23年第一季度能負擔得起上述兩種住房的家庭比例與上一季度的26%持平，但低於22年第一季度的 32%。這兩種住房的價格中位數為6萬9900美元，購房者需要有至少15萬3600元的年收入。
與加州的情況相比，全美國40%的家庭有能力購買價值37萬1200元的中等價位房屋，這需要最低年收入為9萬2000。全美國的住房負擔能力比一年前的47%有所下降。
南加地產經紀袁立功指出，23年第一季度華人購房意願增加，3月在華人聚集的城市，諸如亞凱迪亞（Arcadia）、西柯汶納（West Covina）、奇諾崗（Chino Hills）等地，搶房的人變多，尤其是學區房和交通便利的優質房源，許多需要加價搶購。袁立功預計，隨著暑假來臨，房市也將進入旺季，越來越多仍在租房的華人想盡快買房自住，會產生更多貸款，因此估計短時間內利率不會大幅下降。
C.A.R.的住房負擔能力指數衡量的是加州有能力購買中等價位獨戶住宅的家庭占比，該指數被視作衡量一個州內購房者住房幸福值的基本指標。
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