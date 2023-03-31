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洛杉磯最貴公寓「One L.A.」 降價33%至5000萬元掛牌出售

記者趙健／洛杉磯市報導
「One L.A.」面積接近1萬3000平方呎。（洛杉磯四季私人公寓）
「One L.A.」面積接近1萬3000平方呎。（洛杉磯四季私人公寓）

洛杉磯公寓市場上最貴的一套住宅近日降價，降幅高達33%。這套位於四季酒店旗下「洛杉磯四季私人公寓」(Four Seasons Private Residences Los Angeles)的頂層公寓，最初以7500萬元的價格掛牌出售，如今降價至5000萬元。

這套名為「One L.A.」的豪華公寓於2022年7月掛牌上市，最初售價為7500萬元，打破了洛杉磯公寓市場的價格記錄。然而，今年3月14日該公寓的價格大幅調整至5000萬元，比原定價格便宜了2500萬元。

根據房產經紀人的分析，目前洛杉磯地區的房屋市場正處於緩和期，這次價格調整基本符合市場行情，之前7500萬元的要價過於樂觀。

「One L.A.」地處比佛利山莊(Beverly Hills)的中心區域，交通便利。該公寓面積接近1萬3000平方呎，其佈局靈感來自於1940年至1960年間為戰後生活而設計的案例研究現代住宅(Case Study Houses)。住戶可以在這個偌大的空間內創建屬於自己的定制化格局，依據自己的需求決定床和衛浴的位置。

公寓內四面通透，全部安有落地玻璃窗，四周美景一覽無餘。此外，該公寓還設有一個佔地6000平方呎的屋頂露台，配有倒影池和一個可以欣賞360度城市全景的露台，並設有直達電梯前往。「One L.A.」還包含一個可以容納六輛車的私人車庫。

「One L.A.」包含一個佔地6000平方呎的屋頂露台。（洛杉磯四季私人公寓）
「One L.A.」包含一個佔地6000平方呎的屋頂露台。（洛杉磯四季私人公寓）

「One L.A.」所在的「洛杉磯四季私人公寓」內，還設有一個可容納16人的IMAX影院、一個由健身專家Harley Pasternak設計的健身房，以及一系列豪華水療設施。這座公寓大樓的物業管理全部由四季酒店人員負責，為住戶提供專業的服務。

據負責該公寓樓的房產經紀透露，這座公寓樓內共59套住宅，目前已售出70%。除頂層公寓進行了價格調整外，其餘公寓的掛牌價格自該樓盤開售以來基本保持不變。根據房產網站的資料，這裡一間1400平方呎的「一房兩浴」公寓要價270萬元；一間約2800平方呎的「兩臥三浴」公寓價格高達560萬元。

不過，此次「One L.A.」的售價大幅下調，但仍是目前洛杉磯公寓市場上最昂貴的住宅之一。位於西好萊塢市(West Hollywood)的「8899 Beverly」豪華公寓大樓也有兩個同等價格的頂層公寓，每套售價均為5000萬元。

據報導，洛杉磯地區最貴的公寓住宅交易紀錄是在2010年創下的，賣家為已故電視製作人Aaron Spelling的妻子Candy Spelling，她當時以3500萬元的價格購買了世紀城 (Century City) 的一套豪華公寓。

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