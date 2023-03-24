酷玩樂團經紀人豪宅 1790萬開賣

Dave Holmes位於豪華社區隱藏谷的住宅。（Realtor.com）

英國知名搖滾樂隊酷玩樂團(Coldplay)經紀人Dave Holmes，最近出售其位於洛杉磯豪華社區隱藏谷(Hidden Hills)的一座現代納帕谷(Napa Valley)風格豪宅，掛牌價1790萬。

事實上，Holmes購入這棟豪宅還不滿兩年時間，此前他以1350萬的價格購入。這座帶門控的房子建於2020年，建築面積1萬3460平方呎，共有三層，擁有8個臥室和10個浴室。室內風格主要是現代風，簡約中不缺豪華，包括一間帶拱形天花板的大房間、一個起居區和一個廚房。

主臥佔地2000平方呎。（Realtor.com）

主層還有一間開放式大房間，擁有寬敞的爐邊起居區，兩旁設有可伸縮玻璃門，直通後院。相鄰的用餐區與美食 廚房相連，美食廚房配有就餐島台和配備頂級Gaggenau電器。

同樣在主樓層的主臥佔地2000平方呎，不僅有一個壁爐，還有兩個壁爐、一台從天花板和「隱藏式」電視，它還擁有自己的小廚房、寬敞的步入式衣櫥和豪華的大理石浴室，浴室內配有加熱地板、雙梳妝台、更衣區、橢圓形浸泡浴缸和玻璃淋浴間，臥室裡甚至還有一個專門的「冥想」空間。

此外，室內還有大量的高科技和休閒設施，包括電梯、電影院 、溫控酒窖、帶紅外線桑拿的健身 室、洗衣噴射系統和六車位車庫。這處佔地一英畝的物業毗鄰自然保護區，擁有大樹和澆水充足的草坪的公園式場地，室外配有無邊游泳池和水療中心，兩側是有完整廚房的小屋。 這棟豪宅的地下一層也非常有亮點，其中設有一個非常大的家庭健身房，還有電影院，以及裝滿美酒的酒窖。

Holmes 擔任酷玩樂隊經紀人近20年，帶領他們從無名小卒發展到如今全球最知名的樂隊之一，他和他的模特妻子Lopez自從購入這棟住宅後就一直居住在這裡。