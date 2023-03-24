河濱新獨立屋開發案47萬起跳 具吸引力

住宅區效果圖。（地產資料）

南加地區雖然房市銷售放緩，但人們依然看好內陸房市趨勢，住房開發案在計畫實施中。位於河濱縣縣屬地「家園」(Homeland)一個住宅社區準備開發中，社區名為「鄉景的智者」(Sage at Countryview)，是一個獨立屋社區，在現在住宅價格普遍上揚時，該社區獨立屋價格在47萬元至56萬元之間，對於購房者來說頗具吸引力。

該社區房型共有六款，包括兩款二層獨立屋，以及四款單層獨立屋，適合55歲以上長者及退休 人士入住。社區地址：25899 Sedona Lane, Homeland, C 92548，位於215號公路與74號公路交匯處，距離74號公路比較近，周邊有一所小學和中學高中，屬於Romoland 聯合學區。

周邊公路四通八達、向南可以前往聖地牙哥，北通河濱市、聖伯納汀諾市，及至巴士度和賭城拉斯維加斯。也可以較快捷前往安大略國際機場、聖伯納汀諾國際機場。如果選擇91號公路前往洛杉磯國際機場 也很方便。不過，當地亞裔 居民不多，尚無亞裔傳統食材購物超市。需前往較遠的東谷、奇諾岡、奇諾等地購買。對於亞裔購屋者需要慎重考慮。

從房型來看，首先以最高價格55萬4990元的二層獨立屋為例。住宅有5-6個臥室、3個衛浴間及2車位車庫，面積3127平方呎。一樓，通過門廊進入室內，走廊右邊一個房間是有全套衛浴設施的長輩屋或保母間，左手邊車庫。然後是一個較大空間，可以規劃成客廳或家庭休閒空間，經過上二樓的樓梯，就是一個集廚房、會客廳及餐廳一體的地方，其中位於前窗部分可以改成家庭辦公室或私人書房。

令人印象深刻的是，一樓活動空間較大，規劃也很靈活，還有長輩屋，考慮到年長者喜歡安靜。雖然一樓沒有明確洗衣烘乾屋的位置，但可由主人自己設計規劃。

上了二樓，也是一個家庭成員休閒空間「Game Room」，一個有獨立衛浴設施的主臥室，以及二個次臥，共享一個衛生間，鄰近主臥的一個較小房間，也有自己獨立衛浴設備。二樓主要是家庭成員休息起居空間。

最後以價格53萬990元單層獨立屋為例，共有四個臥室，2個衛浴間，2車位車庫，面積2708平方呎。從住宅平面圖來看，中間入門是走廊，右邊是居住區，左邊依次是車庫、休閒空間及廚房會客廳、洗衣烘乾間。主臥室在右邊部分的最裡面，靠近廚房會客廳及餐廳，其它三個臥室依此在入門處部分。看起來比較規整，而且中間部分也有一個可有主人自己規劃的功能空間。

據資訊顯示，縣屬地Homeland居民人口僅有6000人左右，多數是白人和西裔居民，亞太裔居民比例不到2%，居民家庭年收入並不高。