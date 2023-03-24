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房貸利率居高不下 房市或回溫？

記者趙健／洛杉磯市報導
當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

3月20日當周房貸利率整體趨勢相對穩定；30年期固定抵押貸款利率仍維持在6.50%，15年期和20年期固定抵押貸款利率微增0.125個百分點。最新的房地產統計數據顯示，2月份房屋交易量顯著增加，結束了連續12個月的下跌趨勢。

在全美房產經紀協會(National Association of Realtors)發佈的2月房屋統計報告中，經季節性調整後的二手單戶住宅、聯排別墅、公寓及共有公寓的銷售量達458萬套，較1月份的400萬套增加14.5%。這是自2020年7月22.4%以來的最大單月漲幅，也結束了連續12個月下跌趨勢。然而，專家指出，2月房市回暖主要是在於之前的利率短暫緩和，為購房者提供購房窗口。

近年來，由於房屋供需失衡以及遠程工作日益普遍，全美房價被推至歷史高點。加上最近一年的高通膨和房貸利率持續上升，承擔購房首付款變得更加困難。根據TheMortgageReports的調查數據，39%的潛在購房者無法在2022年支付至少5%的首付款，比2019年增加6%。不過，加州住屋金融機構在本月推出20%首付款補助計畫，為加州中低收入人群提供首付款補助。

利率 加州 貸款

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