瑪丹娜住過 好萊塢傳奇豪宅2100萬出售

Castillo del Lago坐落在好萊塢湖上方近三英畝的山頂土地上。（Redfin）

作為南加州歷史上最為重要的西班牙莊園之一，傳奇的Castillo del Lago現正以2100萬元掛牌售出。這座豪宅曾是著名歌手瑪丹娜(Madonna)和好萊塢 導演Joe Pytka的住所，曾被用於電影的拍攝場景。據報道這裡還曾是黑手黨成員Bugsy Siegel的家，作為非法酒吧和地下賭場使用。

裝修精美的起居室。（Redfin）

這座位於好萊塢山的地中海風格的莊園建於一個世紀前，由著名建築師John DeLario為石油 大亨Patrick Longan設計，是好萊塢地區第一批建成的房屋之一。它坐落在好萊塢湖(Lake Hollywood )上方近三英畝的土地上，由一條長長的門控車道保護。站在莊園內，可以欣賞好萊塢標誌(Hollywood Sign)、俯瞰洛杉磯市中心，甚至還能觀賞到卡特琳娜島(Catalina Island)的美景。

精美奢華的圖書館。（Redfin）

這座山頂莊園共有九間臥室和六間浴室，佔地面積超過一萬平方呎。進入內部，雙層高的門廳中央是一個連接多個樓層的螺旋樓梯塔，也可乘坐老式的木鑲板電梯抵達達各個樓層。起居室被高聳的天花板吊燈照亮，頂部由模版木樑支撐。接著往裡走，法式門廊一直延伸至能俯瞰湖景的寬敞露台，主餐廳頂部嵌有精緻的蜂窩式天花板。

從臥室內可以360度全方位欣賞好萊塢山景色。（Redfin）

屋內裝飾有木樑天花板、赤土色地板、精美定制的鍛鐵門窗、拱形門廊和彩色瓷磚。莊園內的設施包括辦公室、放映室、酒窖、與寬敞露台連通的健身房，以及配備獨立廚房的員工宿舍。

莊園內有獨立的休息區，可通往設有休閒座椅的標誌性塔樓。在莊園的後院，點綴著高聳的棕櫚樹和玫瑰園；另還有一個被草坪環繞的小型游泳池、帶噴泉和壁爐的休憩庭院，以及有紫藤覆蓋的戶外用餐露台。莊園內其他亮點的設計包括帶有壁爐和內置書架的圖書館，以及帶有中心島、高端電器、附加烹飪區和相鄰早餐室的經典式廚房。