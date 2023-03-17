矽谷銀風暴 小額房貸利率下跌

近一周住房抵押貸款利率變化圖表。（劉艷秋提供）

住房抵押小額貸款利率 在近一周均突然下跌，平均下跌四分之一個百分點。專家表示，原因與美國歷史上第二大銀行關閉事件有關，若市場認為這是一個單一事件，抵押貸款利率或在幾天內回升，業界正密切關注市場變化趨勢。

據最新買房小額貸款利息資訊，30年期利率是6.5%；20年期利率是6.25%；15年期利率是5.75%；10年期利率是5.625%。平均住房抵押貸款利率較先前突然下跌，專家解讀原因是金融市場變化反應，主要是針對矽谷銀行(Silicon Valley Bank ,SVB )倒閉導致市場不確定性的強烈應對。

由於SVB關閉，導致美元指數連續三天下跌，市場開始有人押注聯準會暫停升息，經濟學家預計，聯準會很快就會將基準利率調降25個基點，並停止縮表。一些投資者為了避險，正拋售股票，將資金轉移到更安全債券，包括美國國債和抵押貸款支持證券(MBS)。

那麼，當前的避險拋售是否會持續？專家認為，目前抵押貸款利率下行趨勢持續多久，或取決於還有多少銀行會與SVB一樣命運，如果市場認為這是一個單一事件，抵押貸款利率或數天內再次上升。若進一步惡化發生銀行業危機，會看到利率持續數月下跌發生。

英國「金融時報」(The Financial Times)指出，SVB倒閉並非另一個2008年金融海嘯的預兆。但是，受惠於科技初創公司的美國銀行，將不會是高利率的最後受害者。