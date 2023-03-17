19號提案生效 繼承房屋稅恐變高

自「19號提案」生效後，子女或孫子女繼承房產時的產業稅規則發生改變。（取自pixabay.com）

自加州 「19號提案」(proposition 19)生效後，對子女和孫子女繼承房產時的產業稅產生影響。在日前舉辦的「屋主資源博覽會」上，洛杉磯 縣估值官辦公室(Los Angeles County Accessor's office)的工作人員分享了「19號提案」對房屋繼承人產生的影響，並提醒民眾需妥善處理財產繼承問題。

洛縣 估值官潘傑夫(Jeffrey Prang)表示，加州選民2020年通過了「19號提案」，為長者、殘疾或受到自然災害影響的加州居民帶來佳音；然而，「19號提案」的生效可能會導致房屋繼承人需要支付更高的產業稅。

據洛杉磯縣估值官辦公室資料，「19號提案」生效後，一些房產的應稅價值(Taxable Value)將被重新評估。以往，在大多數情況下，繼承房屋的子女或孫子女可以繼續繳納父母以當初購置房產基價產生的產業稅；但「19號提案」生效後，被繼承的房產的應稅價值將被重新評估。

只有當子女或孫子女繼承人將該房產作為自己的主要住所至少一年，並在轉讓後的一年內提交「屋主豁免」(HOX)，才可豁免重新估價。否則，房產的應稅價值將被重新評估，繼承人就無法享受基於原先購買價計算的產業稅，而須按公允市值繳稅。

不過，就算子女或孫子女將房產用作自己的主要住宅，若房產價值漲幅過高，他們可能依然需要支付更多的產業稅。 「19號提案」 規定，如果作為主要住所的被繼承房產的公允市值，未達到其應稅價值增長100萬後的價格，該房產才可免除重新估價。但如果該房產的公允市值等於或超出應稅價值以上100萬，則須調整應稅價值。調整方法是，在原定應稅價值的基礎上，加上「公允價值」與「原定應稅價值加100萬後價值」之差。

例如，一處應稅價值為40萬元的房產，在父母過世當日的公允市值為150萬元。由於150萬元已經超過「應稅價值40萬元加上100萬元」(即140萬元)，則該房產的應稅價值需要被調整為50萬元——即在原定40萬元的應稅價值的基礎上，再加上公允價值150萬元與140萬元的價差，也就是加上10萬元。

此外，洛杉磯縣估值官辦公室提醒，只要房屋所有者身故，都必須通知估值官辦公室。州法規定，死亡時的轉讓被視為所有權的變更。繼承人必須在房屋所有者死亡之日起的150天內提交「所有權變更聲明表」。即便該房產為已故屋主設立的信託所有，也須提交「所有權變更聲明表」。