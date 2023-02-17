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通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

1月通膨高於預期 Fed升息壓力加大

記者趙健／洛杉磯市報導
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

2月13日當周房貸利率與前一周相比略有上升，各年期固定抵押貸款利率漲約0.25%至0.375%之間，其中30年期固定抵押貸款利率依然為6.250%。

2月14日早盤，不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格價格均有所下調，國債收益率相對平穩。截至14日發稿，十年期國債收益率為3.723%。 勞工部14日發布最新報告，1月消費者物價指數(CPI)月比增漲0.5%，年比增漲6.4%，高於經濟學家預期的月增0.4%和年增6.2%。最近一段時間，能源、房屋和汽油價格均有所回升，而食品和汽車價格則呈下滑趨勢。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，儘管近期通膨數據顯示去年6月時9.1%的CPI峰值已過，但仍比聯準會（Fed）2% 的目標值高出三倍。總體來說，高通膨的經濟環境加上近期強勁的就業市場數據，聯準會可能還將繼續收緊貨幣政策。此外，零售業銷售數據和房市數據將在本周公布，這也為聯準會的下一步行動提供了線索。

受最新公布的通膨數據影響，美股三大指數14日早盤齊跌，隨後跌幅收斂至接近平盤。投資人正消化美國盤前公布的最新通膨數據。

貸款 利率 聯準會

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