房貸利率持平 市場靜候Fed決策

當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

1月30日當周房貸利率 與前一周基本持平，10年期和15年期固定抵押貸款 利率微漲約0.125%，其中30年期固定抵押貸款利率仍為5.875%。本周中聯準會（Fed）將宣布利率決策，市場普遍預估升息一碼。

1月31日早盤，國債收益率的上升導致不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格價格均有所下調。截至31日發稿，十年期國債收益率為3.55%。本周初暫無重要經濟數據發布，但之後幾天將陸續發布有關就業 、住房和製造業的最新統計數據。ADP就業和JOLTS數據也將在周中發布。在聯準會於周中開會制定下一步行動後，失業救濟人數、非農就業數據可能會在本周後半段成為關注焦點，聯準會一直以來都將就業市場視為對通膨的抵消面。儘管一些行業和整體經濟指標放緩，但整體就業市場繼續保持強勁。聯準會利率決策將於2月1日宣布，今早抵押貸款利率面臨上行壓力。

股市方面，上周所有主要市場的平均指數均上漲，史坦普500指數(S&P 500)上漲2.5%，道瓊工業平均指數(DJI)上漲1.8%，以科技股為主的納斯達克綜合指數(IXIC)上漲4%。