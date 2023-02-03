首度起拍價1.25億 洛縣「最大空地」 10年降價70%掛牌

在這塊空地上開發豪宅的示意圖。（取材自Compass）

大多數人可能很難想像，在寸土寸金的洛杉磯 市區，竟有一塊面積約為迪士尼 公園三倍大的空地仍未被開發。近日，這塊「黃金寶地」再次進入房地產 市場，以3900萬的起拍價掛牌上市，而這塊地最初的要價高達1億2500萬。

這片未被開發的土地是目前洛杉磯縣市場上最大的一塊待開發空地，面積近264英畝，佔該社區總面積的6%。這塊地位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）的Senderos山谷上，毗鄰比佛利山（Beverly Hills），是政商名流的聚集社區。

其實，這塊面積巨大的空地並不是第一次出現在房地產市場上。它曾於2013年首次上市，當時的標價為1億2500萬元，但幾乎沒有任何買家對它感興趣。2019年，這塊地又以7500萬元上市，之後再次降價至6000萬元。如今，它正以3900萬元的起拍價等待買家競拍。相比2013年的掛牌價格，這塊規模巨大的空地的掛牌價已下降近70%。

對於房產經紀來說，想要為這塊市區空地尋找買家並非易事，因為在這裡開發有利可圖的商業項目非常困難。 2021年，距離不算遠的寶格麗(Bulgari)度假酒店的開發計劃就曾因當地居民的反對而擱置，這也讓不少開發商放棄在這片高檔社區進行商業開發的念頭。據負責這塊土地出售的房產公司表示，對於對這片土地更現實的開發構想應該是建造豪宅，這裡大約可以容納17座，可分佈在山脊頂部約15到20英畝的地方；但若要在更深處的峽谷建造房屋，則需要大量的基礎設施投入。

該空地的投標時間截止3月15日，賣家可以向4月前完成交易的買家提供200萬元的貸款。