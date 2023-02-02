布裘洛杉磯市值4千萬「愛巢」喊賣 莊園占地1.9英畝

歷經多年，最初的獨棟豪宅已發展至包括五處相鄰房產的莊園。（thisischriswhite.com）

據「眾生相」（People Magazine，又譯人物雜誌)報導，好萊塢 影星、製作人布萊德彼特 （Brad Pitt）欲出售他曾經與前妻安琪莉娜裘莉 （ Angelina Jolie）及他們的六個孩子一起居住的洛杉磯房產。該房產最初由布萊德彼特於1994年以170萬元（以下均是美元）價格購置，目前市場價約4000萬元。

這座占地1.9英畝的莊園位於好萊塢山的Los Feliz社區，由五棟房屋組成，擁有一系列豪華設施。 1994年7月，布萊德彼特以170萬元價格，從飾演「黑暗女主人艾維拉」的女演員皮特森 (Cassandra Peterson)手中購入這座具有古樸工匠風格的六居室豪宅。兩年後，他又以38萬元價格購買了位於該房產後面的一棟較小的房屋。 1998年，他再次以47萬5000元價格購買了另一處鄰近的房屋。

主豪宅是布萊德彼特最初以170萬元價格購置。（SplashNews）

傳有祕密洞穴、酒吧

與安琪莉娜裘莉在一起後，布萊德彼特又於2005年購入了兩棟鄰近的房產。之後，這對聚光燈下的好萊塢金童玉女於2008年以128萬7500元價格購買了鄰近另一處房產。 2009年，他們又以110萬元價格購買了旁邊一個規模巨大的穀倉，據說這裡有一個祕密洞穴和酒吧。2014年，他們還在主屋旁搭建了一個滑板公園，後來又擴建了一條環繞主屋的自行車道。

歷經多年，這裡已從最初的豪宅發展至包括五處相鄰的房產的莊園，還增建了游泳池、網球場以及專供孩子們使用的溜冰場。布萊德彼特一直對建築有著濃厚興趣，他曾表示想要打造一個自由的空間。他在2013年接受Esquire採訪時表示，希望自己能有一個非常大的家，他喜歡屋裡一片混亂，或是孩子們吵吵鬧鬧。

這座占地1.9英畝的莊園擁有一系列豪華設施。（SplashNews）

然而，與妻子及六個孩子在這座莊園居住多年後，布萊德彼特與安琪莉娜裘莉於2019年離婚。之後兩人一直在為子女撫養權及財產分配問題爭論。其中包括位於法國南部的Château Miraval葡萄莊園，兩人於2008年購入，並在那裡開展酒莊業務。

在與前妻的法律糾紛期間，布萊德彼特與32歲的珠寶設計師伊妮絲迪拉蒙（Ines de Ramon）燃起了新戀情。近日，這對情侶被拍到在墨西哥Cabo San Lucas慶祝新年。

一位房產經紀向《眾生相》透露，布萊德彼特目前正在尋找洛杉磯市內面積更小的房子 。