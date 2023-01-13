河濱派里斯市215號公路旁 建Home Depot倉儲

派里斯市物流倉儲設施。（資料圖）

進入2023 年，南加州 河濱縣派里斯市（Perris）位於215號公路南部的新開發案正在建設，據悉該建案原計畫於十年前落實，幾經周折，去年下半年開始動工興建。共有三個倉儲式建築，其中一個提供家得寶（Home Depot）做倉儲，預計主體建築在2023年4月前完成。

據開發商代表說，開發案位於派里斯市區215號公路南部，艾里斯街上的一個公園北邊，全部面積284萬836平方呎。三棟倉儲建築，其中最小的用於Home Depot居家用品百貨倉儲，面積為79萬9522平方呎。

該建案最初在2010年7月由市議會通過，後來經過多次修改，包括停車場、周邊植被覆蓋以及室外存儲設施等，而且原先計畫建設四棟建築，也減少至三棟，面積從316萬6459平方呎，縮減到284萬836平方呎。

項目具體內容還有一條連接Atchison、Topeka以及Santa Fe的鐵路線，由鐵路公司Burlington Northern Santa Fe Corp.負責運營，還有Home Depot倉儲戶外木材存放地點。這條鐵路線並非主要線路，而是從主線路分支的部分，路線沿著215號公路北向線，鄰近Case街。根據項目計畫，Home Depot倉儲建築附近的25英畝土地，是專項提供河濱縣地區保持使用，是一個開放空間和環境生態棲息地。

根據克萊蒙著名私立大學Pitzer College所做的一項研究，即Robert Redford Conservancy and Radical Research，通過繪製的內陸與洛杉磯 地區倉儲設施交互式地圖，顯示派里斯市物流倉儲設施數量在內陸帝國各市排名第七位。該市目前物流倉儲設施98個，總面積8210萬平方呎，佔市區面積約7%。

派里斯市1911年5月26日建市，有百餘年歷史，市區人口超過7萬8000人。這是一個歷史的鐵路城市，美西最大的鐵路展覽館就在這裡。距離洛杉磯大約70多英里，向南可直達聖地牙哥市海濱。當地聞名景觀有派里斯湖，為人工湖。市區設有派里斯谷機場，時常舉辦跳傘運動，吸引世界各地極限跳傘運動愛好者，多次打破世界紀錄。當地氣候乾燥陽光充足。

據市府資訊，目前市區主要建案包括：131個單位獨立屋、7-11便利店及加油站、429個單位老人公寓、退伍軍人紀念碑、O'Relly Autoparts商店、230萬平方呎工業倉儲、623單位獨立屋及842單位城市屋、洗車工廠等。