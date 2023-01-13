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交通便利 安大略機場旁寫字樓4000萬出售

記者啟鉻／綜合報導
圖為Ontario Airport Tower物業。（MGR 官網）
圖為Ontario Airport Tower物業。（MGR 官網）

雖然南加內陸房市交易量大幅下降，但商業地產交易仍持續。最近，安大略市（Ontario）機場附近一棟寫字樓，以近4000萬元出售；在勝利谷（Victorville）一個物流機場的公司物業，以600萬元交易。顯示買方更注重商業地產鄰近機場的交通便利，讓交易順利完成。

位於安大略機場（ONT）附近的六層寫字樓Ontario Airport Tower，日前由MGR Real Estate獲得，交易價格是3900萬元。該宗交易未透露買家詳情，只是由Newmark集團公司代理交易。據交易代表表示，該寫字樓可以說是子市場上最好的寫字樓之一，受到投資者青睞，並且在投資表現方面持續領先。

據悉，Ontario Airport Tower建於2008年，面積14萬7732平方呎，位於機場附近的東瓜絲緹路2855號（2855 East Guasti Rd.），交易時，物業寫字樓出租比例在89%。

另據消息，位於勝利谷的南加物流機場（Southern California Logistics Airport），也稱勝利谷機場，一棟Excel Scientific公司寫字樓，日前以600萬元交易。該物業面積2萬7708平方呎。

該物業位於喬治大道18350號（18350 George Blvd.），最初是空軍基地George Air Force Base通訊指揮中心所在地。自1992年以來，一直是科技公司Excel基地。這家公司是生物科技業供應商，該領域覆蓋製藥、生物技術及生命科學領域。公司園區包括清洗室及庫存空間。

據稱，賣家是Vertical Peak Holdings公司，買方是Sanger Properties 物業投資公司。

勝利谷市目前被譽為內陸新興城市，市區南加物流機場在劃歸民用前，是一座空軍基地，在1941至1992年用於飛行員培訓，面積有2300英畝。該機場現在已經成為南加航空業重要部分，也是一個大型商務運輸轉運機場。作為物流機場，主要提供商業、軍事及貨運用途而設計，目前沒有商務客運服務。

機場 南加 投資

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