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好萊塢名導棕櫚泉西班牙式莊園 近600萬元掛牌

記者啟鉻／河濱報導
出售的前好萊塢名人莊園。（地產資料圖）
出售的前好萊塢名人莊園。（地產資料圖）

南加內陸棕櫚泉（Palm Springs）一座前好萊塢著名電影人曾經擁有的莊園，現在掛牌出售，售價近600萬元。

這位好萊塢電影業名人是豪克斯（Howard Hawks），生於1896年5月30日，1977年12月26日過世。他曾是好萊塢電影導演、製片人及編劇，也是一位傳奇人物。電影評論家說，豪克斯雖然不是家喻戶曉，但卻是美國最偉大的導演之一。

出售的前好萊塢名人莊園。（地產資料圖）
出售的前好萊塢名人莊園。（地產資料圖）

豪克斯曾擁有位於南加內陸棕櫚泉的西班牙風格莊園，在市場上開價599萬5000元。莊園還有一個名稱「Casa de Plata」即所謂「銀宮」（House of Silver），於70餘年前建設，擁有五間臥室，六個衛浴間，居住空間超過6000平方呎。莊園座落在一個名為老拉斯帕爾瑪（Old Las Palmas）社區，占地近三分之二英畝，內有棕櫚樹、人造草皮和水景噴泉，整個莊園周邊有圍牆，並非開放物業。

物業交易文件顯示，上一次莊園交易時間是2010年，售價210萬元。經過十餘年，價格上升了近400萬元。

負責交易的地產經紀表示，莊園建築風格在當地不多見。這裡曾經常舉辦奢華的大型派對，賓客如雲，都是上流社會人士。主人將這裡精心打造，讓人感到賓至如歸。

出售的前好萊塢名人莊園。（地產資料圖）
出售的前好萊塢名人莊園。（地產資料圖）

走進莊園，從雙扇門直通一個寬敞的大房廳，房間裡有高高木樑天花板、玻璃牆，以及鋪滿地面的星型擠十字形Saltillo地板，在空間寬闊的居室內有多個休憩區，其中一個在壁爐旁，壁爐上方有一盞晶瑩閃亮的枝形吊燈。有一扇門通向美食廚房，這裡空間可容納多人，設有步入式廚具間，還有廚房島，與家庭活動室的早餐區相連。另一部分是主套房，設有開放式淋浴的大浴室，和裝飾仿古磁磚的蒸氣桑拿浴室。與其它臥室套房一樣，有一個大衣櫃，一個壁爐，並有通向室外的通道。

值得一提的是，每個房間視野開闊，都可以看見外面花園，以及遠方的聖哈辛多山巒（San Jacinto Mountains）。

出售的前好萊塢名人莊園。（地產資料圖）
出售的前好萊塢名人莊園。（地產資料圖）

莊園的後院擁有度假村風格，配有大型游泳池、水療區及配有廚房與浴室的小屋，顯得很吸引人，而且儼然成了後院的中心。後院還有一個附屬的兩車位車庫。雖然建築始於70年前，但現在看來一點都不落伍，頗有時尚風格。

豪克斯1977年過世，享年81歲，是好萊塢歷史上出色的製片人，他在電影業的成就多方面，職業生涯從電影默片時代開始。雖然他職業生涯中未曾獲得奧斯卡獎，但在上世紀70年代中期獲得奧斯卡榮譽獎。電影評論家們稱豪克斯是電影大師，他對美國電影業的創造性貢獻，在世界電影史上都有特殊地位。

出售的前好萊塢名人莊園。（地產資料圖）
出售的前好萊塢名人莊園。（地產資料圖）

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