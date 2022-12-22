NBA火箭隊老闆豪擲6.5億 買下拉古那灘Montage酒店

Montage酒店空中航拍圖（Montage酒店官網）

根據 Connect Commercial Real Estate資訊，休士頓 （Houston）NBA 火箭隊老闆費爾蒂塔 (Tilman Fertitta) 購買了橙縣（Orange）拉古那灘（Laguna Beach）的高端海景酒店Montage Hotels & Resorts。該酒店最初以7億元價格掛牌出售，每間客房逾270萬元，最終以6.5億元成交。 6.5 億元的購買價格也是加州 酒店有史以來支付的最高價格之一。

擁有無敵海景的Montage Hotels & Resorts。（記者朱敏梓／攝影）

坐擁無敵海景（Montage酒店官網）

Montage Hotels & Resorts佔地 30 英畝，位於海邊懸崖之上，擁有無敵海景，共有 258 間客房。該酒店擁有三間餐廳、兩個游泳池和一個 2萬平方英尺的水療中心，根據官網，客房每晚價格在 1240 元至 1萬1200 元之間。

Montage酒店泳池（Montage酒店官網）

Montage酒店於 2003 年開業，Strategic Hotels 在 2015 年以 3億6000萬元價格收購了該酒店，當時這個價格創下了加州每間酒店客房的最高價格紀錄。該酒店 2016 年出售給安邦保險公司（Anbang Insurance Company）。Montage酒店是榮獲福布斯（Forbes）超級五星級酒店殊榮的六家美國酒店之一。

Montage酒店的房型都是一棟棟度假別墅（Montage酒店官網）

費爾蒂塔表示，30 多年來，他一直去拉古納那灘旅行。這是他最喜歡去的地方之一，也是世界上最美麗的地區之一，Montage是一個令人驚嘆的海濱酒店，也是世界上首屈一指的酒店品牌之一。

費爾蒂塔被福布斯稱為「世界上最富有的餐廳老闆」，他名下的餐飲公司 Landry's擁有多家加州高端餐廳，包括Mastro's Steakhouse、Morton's The Steakhouse、Del Frisco's Double Eagle Steakhouse、Catch Steak and Seafood 和 The Palm，在全球擁有並經營 60 多個餐飲品牌。

費爾蒂塔還擁有 15 家酒店資產，包括紐約（New York）東安普頓（East Hampton）的 Huntting Inn 和德州（Texas）蓋維斯頓(Galveston) 的San Luis 度假村。 2018 年，費爾蒂塔在休士頓上城（Uptown Houston）建造了Post Oak Hotel，2017 年，費爾蒂塔作為球隊的唯一所有者，以創紀錄的 22 億元收購了 NBA 休士頓火箭隊。