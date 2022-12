NBA火箭隊老闆豪擲6.5億 買下拉古那灘Montage酒店

Montage酒店空中航拍圖(Montage酒店官網)

根據 Connect Commercial Real Estate資訊,休士頓 (Houston)NBA 火箭隊老闆費爾蒂塔 (Tilman Fertitta) 購買了橙縣(Orange)拉古那灘(Laguna Beach)的高端海景酒店Montage Hotels & Resorts。該酒店最初以7億元價格掛牌出售,每間客房逾270萬元,最終以6.5億元成交。 6.5 億元的購買價格也是加州 酒店有史以來支付的最高價格之一。

擁有無敵海景的Montage Hotels & Resorts。(記者朱敏梓/攝影)

坐擁無敵海景(Montage酒店官網)

Montage Hotels & Resorts佔地 30 英畝,位於海邊懸崖之上,擁有無敵海景,共有 258 間客房。該酒店擁有三間餐廳、兩個游泳池和一個 2萬平方英尺的水療中心,根據官網,客房每晚價格在 1240 元至 1萬1200 元之間。

Montage酒店泳池(Montage酒店官網)

Montage酒店於 2003 年開業,Strategic Hotels 在 2015 年以 3億6000萬元價格收購了該酒店,當時這個價格創下了加州每間酒店客房的最高價格紀錄。該酒店 2016 年出售給安邦保險公司(Anbang Insurance Company)。Montage酒店是榮獲福布斯(Forbes)超級五星級酒店殊榮的六家美國酒店之一。

Montage酒店的房型都是一棟棟度假別墅(Montage酒店官網)

費爾蒂塔表示,30 多年來,他一直去拉古納那灘旅行。這是他最喜歡去的地方之一,也是世界上最美麗的地區之一,Montage是一個令人驚嘆的海濱酒店,也是世界上首屈一指的酒店品牌之一。

費爾蒂塔被福布斯稱為「世界上最富有的餐廳老闆」,他名下的餐飲公司 Landry's擁有多家加州高端餐廳,包括Mastro's Steakhouse、Morton's The Steakhouse、Del Frisco's Double Eagle Steakhouse、Catch Steak and Seafood 和 The Palm,在全球擁有並經營 60 多個餐飲品牌。

費爾蒂塔還擁有 15 家酒店資產,包括紐約(New York)東安普頓(East Hampton)的 Huntting Inn 和德州(Texas)蓋維斯頓(Galveston) 的San Luis 度假村。 2018 年,費爾蒂塔在休士頓上城(Uptown Houston)建造了Post Oak Hotel,2017 年,費爾蒂塔作為球隊的唯一所有者,以創紀錄的 22 億元收購了 NBA 休士頓火箭隊。