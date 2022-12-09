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河濱門尼菲新建案「班納公園的傳承」 54萬元起

記者啟鉻／河濱報導
住宅外觀。（房源網提供）
住宅外觀。（房源網提供）

河濱縣門尼菲市（Menifee）是成立僅十餘年的城市，是該縣年輕城市之一。由太陽城（Sun City）、鵪鶉谷（Quail Valle）以及羅摩蘭（Romoland）三個大型社區組成。作為年輕城市，市府著眼未來規劃。新建居民區吸引多元族裔進駐，其中新近開發的社區「班納公園的傳承（Heritage at Banner Park）」就是其中之一，這是一個比較典型的適宜退休人士居住的社區。

該全一層建案位於市區南部，比鄰215號公路，周圍有15號、79號以及74號公路。房屋價位在54萬至62萬元之間，面積2190平方呎至2311平方呎，戶型為3居室2.5衛浴2車位車庫。據房源網資訊，現有六棟新屋，其中四棟可購買後立即入住。住宅開發商是Pulte Homes。

住宅內景。（房源網提供）
住宅內景。（房源網提供）

共有六款房型。首先以最高房價61萬9990元房型為例，面積2311平方呎，3居室2.5衛浴2車位車庫。自前門廊進入，是一個門廳，左邊是車庫，右邊是兩個次臥室。兩次臥室共享一個衛浴間，其中一個臥室有步入式衣帽間，另一個是掛衣壁櫃。從門廳向裡走，右邊是一個較大空間，可以用作客廳，也可以改成其他功能使用。左邊是一個共享衛生間，以及洗衣房。在住宅後半部分，是會客廳、廚房及餐廳一體空間，主臥室比鄰會客廳，有獨立衛浴、步入式衣帽間。最後是一個頂部遮蔽露台。可以看出，住宅功能完善，也充分考慮到主臥室與兩個次臥室有距離，提供年長者休息的空間和環境。適合長者與年輕子女同住。

住宅內景。（房源網提供）
住宅內景。（房源網提供）

另一個價格最低的不到54萬元的房型，面積2191平方呎，也是3居室2衛浴2車位車庫。內部房間結構佈局與前者差不多，較為不同的沒有了共享衛生間。而兩個次臥共享一個衛浴間，與一個主臥有獨立衛浴。這樣洗衣烘乾屋空間較大。其他佈局類似。

該建案地址：9743 Laurel Court，Menifee,所在學區是門尼菲學區及派里斯高中聯合學區。從出行便利性上看，在3哩範圍內，有多家購物超市、餐館、烘焙店及咖啡屋。周邊還有多個休閒公園及水庫。無論出行或購物都比較方便，但對於華裔居民來說，購買傳統的中國食材，需要駕車走較遠路程。

住宅內景。（房源網提供）
住宅內景。（房源網提供）

門尼菲市於2008年10月1日正式建市。雖然是一個成立十餘年城市，但居民人口已發展到近10萬人。城區周邊有派里斯市（Perris）、艾辛諾湖市（Lake Elsinore）、茉莉塔市（Murrieta）以及峽谷湖市（Canyon Lake）、維爾多瑪市（Wildomar）等。215號公路穿過市區，與市區多個主要街路連結，所以無論南至聖地牙哥，北到河濱及聖伯納汀諾市都很快捷，也可利用安大略國際機場及聖伯納汀諾國際機場出行。該市有十餘個地標，有特點的是，很多街路命名都是以這裡歷史上曾經擁有物業業主的名字，而每個名字背後都有一段故事。

住宅內景。（房源網提供）
住宅內景。（房源網提供）

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