我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

加州房地產經紀人協會：加州房市 10月銷量全面下滑

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加房地產銷售額全面下滑。（記者啟鉻／攝影）
南加房地產銷售額全面下滑。（記者啟鉻／攝影）

據「加州房地產經紀人協會」(California Association of Realtors, C.A.R.)近日發布10月房市統計報告，顯示加州房屋銷售數量全面下降，專家預計未來住宅銷售還會進一步下跌。隨著利率在短期內保持高位，且季節性因素影響，未來幾個月房價會進一步放緩。

報告顯示依季節因素調整年率，10月間出售獨立屋逾27萬4000個單位，比9月下降10.4%，比2021年同期下跌36.9%。全加州10月中位房價是80萬1000多元，比9月下降2.5%，同比上一年上漲0.3%。自2022年初至10月，加州房屋銷售總體下降了18.5%。

C.A.R.報告指出，由於固定30年房屋貸款利率直逼7%，加州房地產形勢繼續發生變化令人關注。現在，加州房屋銷售出現自2008年2月以來最低水平，以及自2007年12月以來最大同比跌幅。疫情大流行期間表現除外。華人資深地產經紀袁立功表示，同時顯示加州各縣中間房價同比保持微幅上揚，比率為0.6%至4.5%，各縣住宅銷售量跌幅擴大約38%至47%。

報告稱，加州已經出現連續16個月房屋銷售下降趨勢。過去四個月中，有三個月與上一年同期相比，房屋銷售下降超過30%。每個月銷售額下降10.4%的變化，低於過去43年間9月至10月長期出現的增加0.5%平均值。所有價位銷售下降至少30%。其中價位在75萬元至99萬9000元的住宅銷售降幅最大為40.8%，高端住宅市場即價位在100萬元至199萬9000元間住宅，銷售額降幅最低為34.1%。

該機構新任主席布蘭琪妮（Jennifer Branchini）也是灣區房地產經紀人，她表示，10月統計結果顯示數據比前幾年都要弱，而且預計未來持續放緩，但市場觸底效應很快就會出現。近期房屋銷售步伐仍比較快。因庫存有限，有四分之一的房屋銷售價位高於標價，同時五個價位中有四個房價中位數顯示正值，房價維持良好。

據報告，加州10月房價中位數是80萬1190元，比較9月的82萬1680元下跌2.5%，較比2021年同期79萬8440元房屋中間價高出0.3%，是29個月以來最低價格調漲。10月標誌著連續5個月以單個數字上漲。由於平均30年固定房貸利率，預計在2022年末前會維持超過6.5%，未來房價水平預計會進一步放緩，因消費者負擔能力是一個很大挑戰。

該機構副主席、首席經濟學家勒瓦伊（Jordan Levine）表示，除去2022年春季為期3個月的疫情大流行限制期，加州10月間房屋銷售水平是自2008年2月以來最低水平。由於目前銷售數量要比一年前下降一半，預計未來幾個月住宅銷售會進一步下滑。業內專家先前預測，隨著利率在短期內保持高位，並且季節性因素開始發揮作用，未來幾個月房價也將進一步放緩上升步伐。

加州 房價 利率

上一則

房市促銷新法「2-1買斷」 緩解買家房貸利率壓力

下一則

感恩節105公路LAX出口 塞爆

延伸閱讀

大麻黑市猖獗 奴工是人口販賣受害者 NBC：有中國黑幫介入

大麻黑市猖獗 奴工是人口販賣受害者 NBC：有中國黑幫介入
曾彈劾川普 加州共和黨籍瓦拉道連任眾議員

曾彈劾川普 加州共和黨籍瓦拉道連任眾議員
加州疫期270萬職缺已復甦 就業連13個月增長

加州疫期270萬職缺已復甦 就業連13個月增長
加州再撥款1860萬 打擊非法銷售菸草給未成年

加州再撥款1860萬 打擊非法銷售菸草給未成年
加州DMV新服務 Real ID可網上申請 出遊更方便

加州DMV新服務 Real ID可網上申請 出遊更方便
增339% 全美亞裔仇恨犯罪續飆升

增339% 全美亞裔仇恨犯罪續飆升

熱門新聞

一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

2022-11-20 14:53
死者被證實是來自洛杉磯的亞裔男子Il Hun Ro。（Pixabay）

黃石公園溫泉漂浮 「穿鞋的腳」主人找到了 為洛縣亞裔

2022-11-17 16:51

超人氣

更多 >
「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清

「STOP」 具俊曄發聲 被指心虛刪文 罕見大動作自清
影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯
紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光

紐約法拉盛華男翻車亡身現槍傷 15秒案發視頻曝光
汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了

汪小菲千萬床墊遭銷毀 結果是「替代品」？大S經紀人回應了
紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打

紐約12歲亞裔男童搭地鐵上學 遭非裔男持拐杖暴打