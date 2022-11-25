加州房地產經紀人協會：加州房市 10月銷量全面下滑

南加房地產銷售額全面下滑。（記者啟鉻／攝影）

據「加州 房地產經紀人協會」(California Association of Realtors, C.A.R.)近日發布10月房市統計報告，顯示加州房屋銷售數量全面下降，專家預計未來住宅銷售還會進一步下跌。隨著利率 在短期內保持高位，且季節性因素影響，未來幾個月房價 會進一步放緩。

報告顯示依季節因素調整年率，10月間出售獨立屋逾27萬4000個單位，比9月下降10.4%，比2021年同期下跌36.9%。全加州10月中位房價是80萬1000多元，比9月下降2.5%，同比上一年上漲0.3%。自2022年初至10月，加州房屋銷售總體下降了18.5%。

C.A.R.報告指出，由於固定30年房屋貸款利率直逼7%，加州房地產形勢繼續發生變化令人關注。現在，加州房屋銷售出現自2008年2月以來最低水平，以及自2007年12月以來最大同比跌幅。疫情大流行期間表現除外。華人資深地產經紀袁立功表示，同時顯示加州各縣中間房價同比保持微幅上揚，比率為0.6%至4.5%，各縣住宅銷售量跌幅擴大約38%至47%。

報告稱，加州已經出現連續16個月房屋銷售下降趨勢。過去四個月中，有三個月與上一年同期相比，房屋銷售下降超過30%。每個月銷售額下降10.4%的變化，低於過去43年間9月至10月長期出現的增加0.5%平均值。所有價位銷售下降至少30%。其中價位在75萬元至99萬9000元的住宅銷售降幅最大為40.8%，高端住宅市場即價位在100萬元至199萬9000元間住宅，銷售額降幅最低為34.1%。

該機構新任主席布蘭琪妮（Jennifer Branchini）也是灣區房地產經紀人，她表示，10月統計結果顯示數據比前幾年都要弱，而且預計未來持續放緩，但市場觸底效應很快就會出現。近期房屋銷售步伐仍比較快。因庫存有限，有四分之一的房屋銷售價位高於標價，同時五個價位中有四個房價中位數顯示正值，房價維持良好。

據報告，加州10月房價中位數是80萬1190元，比較9月的82萬1680元下跌2.5%，較比2021年同期79萬8440元房屋中間價高出0.3%，是29個月以來最低價格調漲。10月標誌著連續5個月以單個數字上漲。由於平均30年固定房貸利率，預計在2022年末前會維持超過6.5%，未來房價水平預計會進一步放緩，因消費者負擔能力是一個很大挑戰。

該機構副主席、首席經濟學家勒瓦伊（Jordan Levine）表示，除去2022年春季為期3個月的疫情大流行限制期，加州10月間房屋銷售水平是自2008年2月以來最低水平。由於目前銷售數量要比一年前下降一半，預計未來幾個月住宅銷售會進一步下滑。業內專家先前預測，隨著利率在短期內保持高位，並且季節性因素開始發揮作用，未來幾個月房價也將進一步放緩上升步伐。