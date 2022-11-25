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洛縣聖彼渚新建案Harbor Pointe at Ponte Vista 優惠多

記者啟鉻／洛杉磯報導
住宅效果圖。（建商網站）
住宅效果圖。（建商網站）

南加洛杉磯縣聖彼渚（San Pedro）是名副其實的海港區，新建案Harbor Pointe at Ponte Vista是高檔社區，專為海港居民打造的封閉居民區，每單位住宅在100萬元左右。

Harbor Pointe at Ponte Vista社區地址：1623 Enterprise Drive，San Pedro, CA 90732。全3層獨立屋價位在89萬3000多元至近103萬5000元，面積1709平方呎至1873平方呎，建商資訊顯示，已經建有新屋九個單位，其中六個單位可以購得後很快入住。建商計畫開發百餘棟住宅，提供居民進駐，充分享受社區完善功能設施。

室外效果圖。（建商網站）
室外效果圖。（建商網站）

建商提供的住宅款式，共有至少三款房型。以Plan 1為例，面積1709平方呎，三層，三居室，2.5衛浴，二車位車庫。一樓主要由兩個空間組成，一個是車庫，另一個就是入門處，可以用作一樓客廳，從這個空間可通過門進入車庫。入門右側是上二樓樓梯。二樓包括廚房、會客室、餐廳一體形成一個大的空間，還有一個共享衛生間、一個洗衣烘乾間，還有一個二樓陽台，可以欣賞戶外景色。上三樓就是起居區，一個主臥，擁有獨立衛浴設施及衣櫃，兩個次臥間共享一個衛浴設施。全三層住宅，每層功能明確，顯得寬敞通透。

住宅效果圖。（建商網站）
住宅效果圖。（建商網站）

根據建商視角，社區為居民打造沿海生活最佳狀態，住宅設計提供作為家庭單位聚集，或向親友敞開大門所需足夠空間。憑借開放式概念，融合在起居、用餐和廚房空間裡，讓每個家庭成員在新空間裡感到舒適。設計的廚房、豪華套房等，為居民生活空間提供現代生活所需的所有舒適。在廚房裡，無論是聚餐、為一天做準備，還是學習烹飪技巧，新廚房所有配備從不銹鋼器具，到高檔檯面以及充足的櫥櫃空間。還有屋主套房，專為極致放鬆而設計。許多設計都有雙梳妝台、寬敞步入式衣櫥和浸泡浴缸，在家中享受水療般體驗。

室外效果圖。（建商網站）
室外效果圖。（建商網站）

據了解，建商為購買者提供折扣很大，比如原價100萬4105元的住宅，現價可以至89萬3000餘元，可節省11萬多元。

從社區所處位置看，鄰近213號公路，直通海港，周邊有多所學校，及購物餐飲場所。與南加其他華人較多地區相比，華人居民或許感覺不太方便，因為距離華人傳統食材及購物超市距離稍遠。

聖彼渚作為洛杉磯一個傳統海港地區，原先漁業比較發達，現在逐漸發展成為洛杉磯市的一個高檔社區。這裡可以參觀停泊的美軍戰艦，經常也以此舉辦各種紀念活動，也有不少歷史景觀，吸引遊人參觀。

居民入住。（建商網站）
居民入住。（建商網站）

洛杉磯 華人 南加

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