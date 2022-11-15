加州禁驅租客 房東辛酸淚 遇老賴求助警察、律師也沒用

拖欠房租的老婦臨走前朝著李女士指責，門口全是她的行李。（李女士提供）

疫情期間加州頒布了禁止驅逐租客 令，這個看似保護租客的規定，實則一直困擾著房東 。面對一些「老賴」租客，有華人 房東想盡辦法和租客軟磨硬泡，束手無策之下甚至尋求警察和律師幫助，也不能迅速有效解決問題，幾番拉扯後吐露了和多位租客之間發生的辛酸事。

華人李女士在南加內陸東谷市（Eastvale）和庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）擁有兩套房子分租。因為不限長短租，疫情期間碰上多位租客拖欠房租。起初李女士因為心善，沒有追究，但萬萬沒想到好心卻讓事情愈發不可收拾，租客變本加厲，無奈之下李女士只能用盡辦法趕走租客，經過和多位租客的鬥智鬥勇，李女士感概道：「現在當房東太難了，根本沒有法律保護我們的權益。」

短租客問題多 反咬房東

李女士回憶和多位租客發生的事，「租客只有你想不到，沒有他做不到的事」。有一位名叫瓦萊里（Valerie）的美國老婦通過愛彼迎（Airbnb）訂了她的房子，起初只是租一天，但到期當天李女士就感覺不太對，因為老婦帶了大包小包一堆行李，感覺不像是一天就能搬走。但當時李女士沒太當回事，一天過後老婦表示希望續租，也是在網站上續了一周的錢。

李女士遇到的老婦拖欠房租不走，最終報警才搬出來。（李女士提供）

房東寶寶飯碗 挪供狗用

但是一周後事情就開始變得不對，退房當天李女士敲門，老婦明明在裡面就是不開門。好言溝通後，老婦表示自己現在沒有地方去，沒辦法搬出去，也沒辦法付錢。這讓李女士哭笑不得，「怎麼白嫖還這麽有理了？」而且更讓人氣憤的是，李女士後來發現自己家寶寶吃飯的碗，竟然被這位老婦用來餵狗。李女士無奈之下只能選擇報警，才息事寧人。

李女士補充，自己在短租平台遇到的租客無奇不有，還有一位聲稱身患癌症，在短租房訂了房子後，到期也是賴著不走。還說自己現在身體不好，需要靜養，期間李女士跟租客軟的硬的都嘗試了，甚至租客的朋友過來表示讓李女士要有同情心。

李女士有一次抱著寶寶和這個租客發生爭執，萬般無奈下報警，沒想到竟然被租客「反咬一口」，說影響到她的身體健康。更讓人驚訝的是，警察竟然選擇站在租客這邊，並警告李女士「別以為你抱著小孩我就不敢拘捕你。」更令她生氣的是，這位租客在幾經周折後搬走的那天，在李女士的短租平台上給客服留言，汙衊她是一個沒有良心的房東，平台竟然把李女士的帳號從一個五星房東拉入黑名單。

非裔租客破壞李女士家的牆，圖為八個洞中的其中兩個。（李女士提供）

長租客畫大餅 不付房租

李女士吐槽短租問題多，因不需要查信用，所以現在盡可能都找長租客，但是也不乏無賴租客。一位非裔房客跟她簽了一年合同，因為租房時說剛開始工作，李女士就好心沒收押金，一開始幾個月都按時交租，但慢慢到了後面卻開始畫起餅來。租客和李女士表示目前手上沒錢，訂一個日期把錢還上，各種表決心，誰知還款日期一拖再拖，但一個錢影也沒看到。再到後來租客索性開始找碴，說屋子裡有螞蟻、蟑螂，但李女士說這是他在租房期間把家裡的紗窗弄壞導致的。

在租房期間，因為房租的問題，租客和李女士多次發生口角。租客在氣憤之下，甚至開始破壞房子，李女士房間的牆上被這個非裔租客打出了八個大洞。期間李女士也報過警，警察表示沒有發生打架、鬥毆或者肢體衝突，他們就不會管。直到欠費達到2850元，將近三個月沒給錢，李女士實在忍無可忍，請了律師，律師讓法院寄信驅逐租客，表明如果30天不搬走會強制拘捕。最終非裔男應該是害怕了，選擇提前搬出。

李女士說一直沒有找華人租客，是因為華人租金相對會少一些，而且聽聞很多華人租客的事，但是沒想到還是會碰到這麼多奇葩的事。提醒房東找到好租客很重要，一定要擦亮眼睛，過分的同情心最終受苦的還是自己。