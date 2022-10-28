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加州獨立屋9月微跌 銷量減3成

記者趙健／洛杉磯報導

加州地產經紀協會」(California Association of Realtors)房市數據18日出爐， 9月加州獨立屋價格中位數繼續下跌，較5月創下的歷史高點下跌8.7%。在南加地區，房屋銷售量比去年同期已下跌32.6%。

根據「加州地產經紀協會」的最新數據，9月加州獨立屋價格為82萬1680元，環比上月下降2.1%，同比去年同期上漲1.6%。在銷售量方面，9月房屋銷售量為30萬5689套，環比上月下降2.5%，同比下降30.2%。

南加六縣，環比上月均有不同幅度下跌，其中范杜拉縣（Ventura County）跌幅最多，為20.5%。從獨立屋銷售量的統計數據來看， 整個南加地區較去年同期大幅下跌，最大跌幅為聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）同比下跌37.2%，銷售量跌幅最小的橙縣（Orange County）也有30.9%之多。

「加州地產經紀協會」表示，繼8月銷量短暫反彈之後，快速上升的抵押貸款利率再次影響了加州9月的房屋銷售數據，再次回到了春季開始的逐月下降趨勢。

Redfin的副首席經濟學家Taylor Marr表示，今年連續大幅加息催化了人們對通膨和經濟的擔憂，將一度炙手可熱的美國房地產市場帶進了「冬季」。美國金融博客Zero Hedge認為，令市場擔憂的是，以目前的下跌速度，可能很快就會看到美國房價創紀錄的跌幅，超過全球金融危機期間的最大歷史跌幅。

據「華爾街日報」分析，考慮到本月美國核心CPI再度走高，不排除在11月會議上，聯準會還將繼續加息。

聯準會官員表示，最樂觀猜測是，如果未來幾個月通膨趨於平穩，服務業通膨和核心通膨回落，這將使明年某個時候暫停升息，但目前沒有證據可以讓人放心核心通膨正在放緩，如果通膨仍升高，聯準會的利率就不能停在4.5%。

不久前，穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）也警告說，目前通膨水平已經破8，未來可能出現經濟衰退，而若出現經濟衰退，明年房價可能會下跌20%。

不過，Redfin首席經濟學家Daryl Fairweather認為，雖然房價價格走低，但房市崩盤的可能性不大。他表示，短期內由於經濟形勢的變動和政策調控槓桿的作用，到明年春天前房價可能會持續小幅下降，但是從長期來看，需求仍然強勁，這一點非常重要。

加州 房價 南加

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