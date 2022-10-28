南加房市降溫 房價連跌4個月

南加州9月房市持續降溫，房價連續第四個月下跌。（iStock）

南加州9月房市持續降溫，貸款利率 上升繼續抑制銷售量的提升，房價 連續第四個月下跌。目前房市進入到購房者觀望階段，大多數購房者都在等待房價和抵押貸款利率下降。同時，賣家在數周沒有收到報價後慢慢意識到，如果他們想達成協議，必須降低價格並接受講價。

根據房地產數據公司 CoreLogic 數據，9月六縣地區的所售出房屋的中間價格跌至71萬5000 元，這比去年同期下降4萬5000元或近6%。此前在4月和5月曾創下76萬元的歷史新高。這一下降抹去了今年價格漲幅的83%。

雖然上個月的中位數價格比前一個月的價格上漲，但這是自2020年5月和6月新冠大流行以來的最小年度漲幅，緊隨其後的是近兩年的兩位數漲幅。同時，銷售額也出現過去12個月中第11次下降。9月份交易量為1萬6326筆，下降33.5%，是35年有紀錄以來第二少的9月份。

9月份30年期固定利率平均為6.1%，以68萬元中位價房屋的月付額為例，每月增加54%，即增加1205元。經濟學家預測，明年30年期利率將徘徊在7%附近，進一步抑制銷售，並導致房價下跌。

經紀人和經濟學家表示，有兩個因素阻礙了買家進行交易：無法以當今較高的抵押貸款利率買房，或者在利率處於歷史低位時購買了房屋。此外，房地產經紀正在與他們的客戶進行「談話」，試圖解釋為期兩年的競標戰和多付房價的行為已經結束，但許多賣家仍然不願降低價格。

目前房屋庫存量正在增加，但主要來自需要更長時間才能出售的房屋。Redfin 的數據顯示，9月洛杉磯縣的房屋銷售平均時間翻了一番，達到47天，高於去年春天的23天。9月橙縣（Orange）、河濱縣（Riverside）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）和范杜拉縣（Ventura County）的上市天數從42天到47天不等，比去年春天增加70%到83%。雖然聖地牙哥縣（San Diego）的房屋9月平均只有28天上市，但這是去年春天平均九天的三倍。

Redfin 數據顯示，隨著銷售時間延長，上個月市場上的房屋庫存達到3萬3886套，同比增長5.1%。但10月中旬，南加州市場的新房源比去年同期下降29%。