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本周利率持平 10年期國債收益率小漲

記者趙健／洛杉磯報導
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

10月17日這一周利率與上周基本持平，美國10年期國債收益率小幅上漲至4.011%。股市方面表現良好，反彈模式開啟。

10月18日早盤，國債收益率的回落導致不動產抵押貸款證券（MBS），和債券價格小幅上漲。截至18日發稿，10年期國債收益率為3.974%。經濟學家們預計全國房屋建築商協會(NAHB)房屋建商信心指數將繼續下滑。上月房屋建商信心指數為46點，是連續第九個月下降，並且是自2020年5月起的最低值，這主要是由於利率走高、材料供應鏈中斷，和過高的房價，對賣家負擔能力產生的壓力導致。

經濟學家Elliot Eisenberg表示，10年期國債收益率已經連續11周上漲，這是自1978年以來的第一次。在此之前，最長的上漲期為九周，發生在1980年代。

股市方面，18日早盤繼續上漲，延續了本周開始的反彈模式，主要原因是由於財報季主要數據表現較好。史坦普500指數(S&P 500)開盤飆升2.3%，道瓊工業平均指數(DJI)上漲2%，以科技股為主的納斯達克綜合指數(IXIC)上漲2.8%。

指數 國債 利率

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