未落實基本住房法 住房權益保護組織提告南加3市

加州地產經紀協會旗下組織提告三南加城市，督促這三個城市執行住房基本規畫。（示意圖，取材自pixabay.com）

加州 住房權益保護組織（Californians for Homeownership）是一個由加州地產經紀協會（C.A.R.)贊助成立的非營利組織，該組織致力於通過影響性訴訟解決加州的住房危機。該組織近日宣布提告克萊蒙市(Claremont)、富樂頓市(Fullerton)和拉米拉達市(La Mirada)，以督促這些城市實施加州基本住房法（state housing element law）。

★曾告布瑞普來3市 達和解

該組織此前已提告過布瑞普來市(Bradbury)、拉古納山市(Laguna Hills)和南巴沙迪那市(South Pasadena)，並獲得和解協議。

C.A.R.主席Otto Catrina表示，加州住房權益保護組織一直致力於用訴訟推進法律的落實，要求各市和縣府能保證在下個十年建造足夠的住房。近日的和解協議和新訴訟在給加州各級政府傳遞信息：每個城市都有義務為住房需求增長作出相應計畫，以支持加州增長的人口。

南加 州區域的新住房規畫文件，又稱作住房基本規畫（housing element）於21年10月15日頒布。儘管有些城市已經開始實施，大多城市卻拒絕和拖延計畫。加州住房權益保護組織在4月起訴的6個城市中，有的沒有積極參與實施住房基本規畫，有的拒絕接受因拖延產生的懲罰。

近日與布瑞普來市、拉古納山市、南巴沙迪那市達成的和解協議，為三市政府制定了實施住房基本規畫的具體時間線，以確保其規畫能通過州管理者的認證。南巴沙迪那市府從其規畫的實施清單上，去除了一些在接下來幾年難以發展的項目，同意試圖改變該市由選民促成的樓高限制，因為樓高限制讓該市難以建造多家庭住宅。

達成協議的城市也同意支付加州住房權益保護組織訴訟費用，並願意接受州法懲罰。此舉推翻了不遵從住房基本法的城市當地發展多收入階層住房的標準，該規定被視為「建造者的糾正方法」。

★進展緩慢 盼訴訟強制推動

本次新增訴訟所針對的是未積極履行住房基本規畫義務的三個城市。加州住房權益協會的辯護律師Matthew Gelfand表示，經過評估，如果沒有訴訟這樣的強制力推動，克萊蒙市、富樂頓市和拉米拉達市將難以在接下來的半年到一年內實施住房基本規畫。「我們已經快結束八年計畫的第一年，房屋建造者們正焦急地等待計畫的實施，這樣他們才能建造所需的住房。政府每拖延一個月，建造者們就得多遵守過時的用地條例一個月，這讓他們難以建房」。

區域住房需求分配（RHNA）和住房基本規畫是一套內在鏈接的體系，用於保障加州各市和各縣規畫足夠多的住房以滿足需求。在RHNA的評估中，州政府和地方政府應協力明確區域的住房需求，並合理分配需求。各縣市府須保證其「住房的基本」，努力去挖掘可建造未來住房的地點，以滿足RHNA的要求。如果城市無法挖掘出足夠的地點，應該改變自身的地目法，以獲得更多的住房空間。

本次訴訟針對的三座城市已被州管理者要求對其住房基本規畫做出改變，然後才能被州政府採納和認證。比起其他城市，這三座城市進展十分緩慢。

Gelfand提到，這三座城市起草的住房基本規畫，遠遠無法滿足州法給其規定的義務，且他們沒有積極地修改規畫；舉例來說，拉米拉達市並未成功解釋如何根據收入分類來分配區域住房需求，而這是住房基本規畫最核心的一項。該城市目前起草的方案，並沒有嚴肅地去履行州法要求。

加州住房權益保護組織通常會對願意遵守州法，並接受相應懲罰的城市放棄提告，該組織也向這三個城市做了相應提議，但被市府拒絕。

從去年以來，確保相關法律的實行已經成為組織的工作重心，組織積極地接觸南加各個城市，和各城市探討其對法律的執行。在接下來的幾個月，組織的重心將會轉移到灣區 和加州其他區域，以督促其對住房基本規畫的實施。在以往執行住房基本規畫的周期中，因為沒有訴訟，很多城市會拖延規畫的進程，直到截止期限。