空調只吹1層樓…全美最大現代住宅 每月電費破萬元

專家估計，全美最大的房屋the One，若空調全開，每月帳單恐達5萬元。（Marc Angeles）

洛杉磯 時報報導，面對南加州 一波波熱浪，山上萬呎豪宅究竟需花多少電費，才能將房屋冷卻下來？

專家指出，要保持豪宅涼爽的成本，每月帳單恐超過萬元。

以位於貝萊爾（Bel-Air）超過10萬5000平方呎超級豪宅「the One」為例。該物業今年以創紀錄的1億4100萬元，成為美國拍賣房屋最高價。該物業也是全美最大的現代住宅，看起來如同一艘宇宙飛船。

去年，一名負責替該物業尋找買家的法院指定接管人告訴洛杉磯時報稱，每月電費為2萬7000元。當時，空調只能運作一層。

位於貝萊爾（Bel-Air）的the One超過10萬5000平方呎。（KTLA）

空調公司Brody Pennell總裁卡斯蒂羅（Lawrence Castillo）估計，當房屋滿負荷運轉時，帳單恐達5萬元。

奧斯卡得主班艾佛列克（Ben Affleck），甫以2850萬元賣出寶馬山花園（Pacific Palisades）豪宅。

紀錄顯示，他於2018年以1900萬元買下該處。這座傳統風格物業占地超過1萬3000平方呎，七間臥室、九間浴室，擁有奢華的起居空間。

奧斯卡得主班艾佛列克（Ben Affleck），甫以2850萬元，賣出位於寶馬山花園（Pacific Palisades）豪宅。（谷歌地圖）

已退役的前道奇隊球星羅林斯（Jimmy Rollins），將其位於恩西諾（Encino）的現代豪宅，以1175萬元放上市場，四年前他的買價為870萬元。

這座占地1萬1000平方呎的物業，座落在皇家 橡樹（Royal Oaks）半畝土地上，該地區是許多名人聚集地。物業包括主屋、賓館、能俯瞰美景的3000平方呎屋頂平台等。