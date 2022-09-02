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首付款降 高利率導致交易下降 新手買房較前有利

記者陳懿／洛杉磯綜合報導
在利率上漲2.5個百分點後，南加州房地產市場降溫。根據房地美數據，截至8月25日的一周，流行的30年期固定抵押貸款的平均利率上升至5.55%。（工作人員圖表）
在利率上漲2.5個百分點後，南加州房地產市場降溫。根據房地美數據，截至8月25日的一周，流行的30年期固定抵押貸款的平均利率上升至5.55%。（工作人員圖表）

過去三年房價上漲、生活成本上漲以及今年抵押貸款利率上漲2.5個百分點，抵消了可負擔性。25日，為期30年的房地美（Freddie Mac）利率上漲近半個點至5.55%。根據抵押銀行家協會的數據，在一年前的同一周，抵押貸款購買申請的數量下降了21%。

從2018年來，對於只能支付低首付的買家，或者是第一次買房子的人來說，都很難與用現金將首付付清或支付大筆首付的買家競爭。但是，在近期貸款利率上升的市場中，對首次買房的人卻是最好的時機，因為首付的金額就會下降。

一位首次買房的醫療保健管理員Diale Ebewele，分享了他近期成功購入心儀公寓的心得。在短短六周內，他找到了一間合適的公寓， 並以4.99%的利率，買下了39萬5000元的房子，而首付款只有1萬9750美元。

對於第一次買房的買者，數據策略公司（Real Data Strategies）的首席執行官兼總裁Patrick Veling提供了建議：

1）如果房子的大小、環境和地理位置能滿足生活需求，那麼現在是一個買房的好時機。

2) 購買房地產始終與個人的時間範圍有關。如果您打算短期持有房產，這可能不是擁有當前房產價值的最佳時機，除非可以支付入門級價格。

3）貸款利率低於3%是上天賜與的禮物，在未來很難再次遇到。如今的利率是歷史上相對低的，在通貨膨脹不斷的上升下，未來的利率只會越來越高。

Veling還表示，加州地區7月份待售的房屋大幅下降，與去年相比，河濱縣下降了32%，聖伯納汀諾縣38%、洛杉磯縣39%和橙縣43%。

買賣交易下降代表著更多的空屋等著購房者選購。根據房屋報告（Reports on Housing）的經濟學家Steven Thomas表示，光是這個月在加州就有3萬1000間房子出售。聖伯納汀諾縣出售屋的數量上漲6%; 洛杉磯縣9%; 橙縣20%; 以及河濱縣28%。

利率 貸款 加州

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