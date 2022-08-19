勝利谷新建案Residence 50萬元起跳

新建案全二層戶型。（住宅資源網）

勝利谷市（Victorville）新建案Residence1673-2155，屬於Country Creek社區已經開建，住宅多為二層獨立屋或全一層，位於市區偏北，周邊已經有社區圍繞，平均每棟住宅價位在50萬元左右。從性價比看，在南加 地區算很經濟划算。根據Zillow地產趨勢評估，勝利谷地區住宅平均價值42萬多元，一年間增加23.6%，一直維持增長勢頭。

新建案地址：12527 Ava Loma Street,Victorville, CA 92392。從新建住宅特點看，獨立屋、全二層或一層（擬建）、三個臥室、二間浴室、一個半衛生間、二車位車庫。

從戶型具體室內結構看，二層款式，從一樓前門進入，走廊並不很長，左邊有一間屋，可以作為家庭辦公室，有衛生間，右邊部分是車庫。直行正面是客廳和餐廳，向右依次是上二樓樓梯，廚房。廚房可以通過洗衣烘乾間進入車庫。與洗衣間並排的是一個儲藏間。若必要，可以將一樓家庭辦公室空間改成保母屋，或提供親友來訪入宿。順著二樓樓梯上樓，最先遇到的是一個休閒空間，主臥室與兩個次臥分開，兩次臥彼此分享一個衛浴設施，主臥有寬大獨立衛浴及步入式掛衣間。從佈局看，結構設施簡潔實用。二層戶型價位近48萬元，三臥室2.5衛浴，二車位車庫。面積2155平方呎。

一層款式（提供參考）以Residence1673為例，三臥室、二衛浴，二車位車庫，面積1675平方呎。價位近43萬元。從內部結構看，整體布局分前中後三大部分。前門進入，兩個次臥與車庫在住宅前部分，次臥的分享衛浴設施在中間部分。其他中間部分設施還有洗衣烘乾間、儲藏間。廚房客廳餐廳以及主臥在後部分。主臥有獨立衛浴設施。通過洗衣間可進入車庫。其實，全一層房型內部結構，與全一層房型二樓佈局類似。

一層獨立屋。（住宅資源網）

社區環境，屬於Snowline Joint學區 及Victor Valley高中學區，附近有小學中學。建案所在社區位於15號、395號及18號公路交匯區間，有休閒公園。因周邊已經成形居民區，所以購物出行還算方便。前往內陸大熊湖等景區很便捷。近幾年，勝利谷市亞裔 居民逐漸增加。