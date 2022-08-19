聖蓋博新商住混合大樓 最快年底落成

該項目位於聖蓋博山谷大道，預計今年年底或明年年初完成。（記者王若然／攝影）

南加州 華人聚集的聖蓋博 市（San Gabriel）即將新添一處商住混合大樓。該項目位於熱鬧的山谷大道（Valley Blvd.），建成後將提供127個豪華康斗屋以及7萬4000多平方呎的零售、餐飲空間，預計今年年底或明年年初完成。

這棟位於400至420號西Valley大道南側上的項目佔地共2.63畝，開發商為「Province」公司，有住宅、辦公室、零售店和餐廳。該項目目前正在興建當中，已經完成外部結構搭建。整個項目呈不規則的形狀，有一個五層樓、一個四層樓和一個兩層樓組成。

該項目建成後，將提供127戶豪華康斗屋，戶型有Studio，一室、二室、三室以及頂層四室penthouse，面積為650至1360平方呎不等，住宅有五層樓高。

除了住宅樓，該項目中還有一個兩層、四層建築在其東側與之相連，提供商用空間。一樓、二樓有餐廳、辦公室和零售店。二樓包含一個3000多平方呎的陽台。根據該項目的官網介紹，商業部分將有高端主流服飾品牌和餐廳進駐，這些商鋪「通常只有在西好萊塢才看得見。」

為了讓住戶和商家有足夠的停車空間，該項目包含兩層地下停車場及一個地面停車場，可提供商用、住戶用停車位437個。Valley大道上的停車入口包含商用和住戶，另在Bencamp大街還有一個入口，專門給住戶停車用。

該項目將提供127戶豪華康斗屋。（該建案官網）

該項目所在位置是聖蓋博市商業中心，在W Valley大道上西側鄰近New Ave.，東西兩側均為商業區域，南北為住宅區，南部與W Bencamp街相鄰，背面有Prospect Ave交匯。

該項目所在位置得天獨厚，東側與包括全統廣場在內的多個廣場毗鄰，以及希爾頓酒店、喜萊登酒店（Sheraton Hotel），有眾多受歡迎的華人餐廳、商鋪，以及華人超市 如大華超市、夏威夷超市、168超市等。