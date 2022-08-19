聖蓋博新商住混合大樓 最快年底落成
南加州華人聚集的聖蓋博市（San Gabriel）即將新添一處商住混合大樓。該項目位於熱鬧的山谷大道（Valley Blvd.），建成後將提供127個豪華康斗屋以及7萬4000多平方呎的零售、餐飲空間，預計今年年底或明年年初完成。
這棟位於400至420號西Valley大道南側上的項目佔地共2.63畝，開發商為「Province」公司，有住宅、辦公室、零售店和餐廳。該項目目前正在興建當中，已經完成外部結構搭建。整個項目呈不規則的形狀，有一個五層樓、一個四層樓和一個兩層樓組成。
該項目建成後，將提供127戶豪華康斗屋，戶型有Studio，一室、二室、三室以及頂層四室penthouse，面積為650至1360平方呎不等，住宅有五層樓高。
除了住宅樓，該項目中還有一個兩層、四層建築在其東側與之相連，提供商用空間。一樓、二樓有餐廳、辦公室和零售店。二樓包含一個3000多平方呎的陽台。根據該項目的官網介紹，商業部分將有高端主流服飾品牌和餐廳進駐，這些商鋪「通常只有在西好萊塢才看得見。」
為了讓住戶和商家有足夠的停車空間，該項目包含兩層地下停車場及一個地面停車場，可提供商用、住戶用停車位437個。Valley大道上的停車入口包含商用和住戶，另在Bencamp大街還有一個入口，專門給住戶停車用。
該項目所在位置是聖蓋博市商業中心，在W Valley大道上西側鄰近New Ave.，東西兩側均為商業區域，南北為住宅區，南部與W Bencamp街相鄰，背面有Prospect Ave交匯。
該項目所在位置得天獨厚，東側與包括全統廣場在內的多個廣場毗鄰，以及希爾頓酒店、喜萊登酒店（Sheraton Hotel），有眾多受歡迎的華人餐廳、商鋪，以及華人超市如大華超市、夏威夷超市、168超市等。
聖蓋博市Valley大道上，目前正在興建或籌備中的建設項目有好幾個，包括希爾頓酒店東側相鄰的開發案，包括Curio酒店和一個混合用建築，預計今年完成建設，完成後，Curio酒店包括房間225個，另一個毗鄰的混合用項目將提供3萬3000平方呎的商用空間，以及87個住宅單位。聖蓋博全市目前正在規劃或建設中的項目有十多個，其中包括住商混合項目、醫療大樓、倉庫、商用、住宅等。
上一則
南加大入住周 8000新鮮人興奮迎接大學夢
下一則
FB留言