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短租平台一晚95元 可租到巨星雪兒等大明星別墅

記者李雪／綜合報導
紅辣椒鼓手Chad Smith的墨西哥度假屋。（取自Airbnb）
紅辣椒鼓手Chad Smith的墨西哥度假屋。（取自Airbnb）

得益於如今在線短期租屋平台的便利，想體驗一下名流的生活或是讓名人當房東，成為容易的事。從簡單的房間到別墅、莊園和豪宅都可選擇，甚至最少只要花95元一晚，也能租到明星曾住過的屋子。

短租平台Airbnb如今讓出遊時短租房子無比便利，發掘當地民宿的過程自然是充滿樂趣，而對於一些粉絲來說的驚喜，則是一些名人住宅、故居和住宅也有被掛在Airbnb上出租的。

假若是搖滾樂隊紅辣椒（Red Hot Chili Peppers）的樂迷，前往墨西哥旅遊時，就可租下樂隊鼓手Chad Smith的房子，感受一把搖滾明星的奢侈生活。因為這是在Cabo San Lucas的一棟俯瞰大海且擁有半私人海灘的大型別墅，在Airbnb上可以以719元一晚的價格租下。雖然略貴，但這是一處四居室、5100平呎的房子，因此和親友出遊的話攤下來相當划算。何況房子坐落在懸崖上，有無邊泳池和熱水浴缸，屋頂露天擁有無敵海景。

巨星雪兒夫婦在洛杉磯居住的一處樹屋式建築。（取自Airbnb）
巨星雪兒夫婦在洛杉磯居住的一處樹屋式建築。（取自Airbnb）

70年代流行巨星雪兒（Cher）夫婦在洛杉磯曾擁有的一處樹屋式建築，可以俯瞰好萊塢水庫。這一兩臥兩浴的住宅現屋主將其作為雪兒夫婦的故居出租，一晚價格600元起。

音樂史上被稱為「吉他之神」的Jimi Hendrix，當年在夏威夷拍攝彩虹橋時，住過的小工作室如今也在Airbnb上出租。這處小工作室被改造為一居室的小屋，Jimi Hendrix當年住在這裡拍攝彩虹橋，正是因為該地區每天都有彩虹。該出租屋位於茂宜島（Maui）的僻靜地區Makawao，佔地4.5畝，還擁有蔬菜農場和果樹，價格則是250元一晚，前往夏威夷旅行的樂迷，不妨預訂一晚「朝聖」。

上世紀曾叱咤演藝圈的女演員Ava Gardner，和她的音樂家丈夫Artie Shaw，在1940年代在布班克（Burbank）的故居相當具有古香古色的風味，擁有馬厩、千本藏書的圖書館以及種滿玫瑰、果樹和薰衣草的花園。而如今的屋主將該屋的主臥放上Airbnb，只要95元一晚。

紅辣椒鼓手Chad Smith的墨西哥度假屋。（取自Airbnb）
紅辣椒鼓手Chad Smith的墨西哥度假屋。（取自Airbnb）

夏威夷 墨西哥 洛杉磯

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