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保護退休資產及早規劃 記得更新受益人

記者金維多╱洛杉磯報導
加州新一輪退稅政策金額表。（會議截圖）
加州新一輪退稅政策金額表。（會議截圖）

退休金儲蓄是很多家庭財富規畫的重要組成部分，面對新的「退休金法案」（SECURE Act），合理規劃退休帳戶的資產保值和繼承十分重要，會計師建議民眾根據個人的實際情況做出合理規劃。

新法案廢除了展延個人退休帳戶（Stretch）政策，這是一個非常大的影響。會計師李新忠表示，舊法案規定，在2019年，假設帳戶持有人去世，若受益人是33歲的兒女，可持有退休帳戶50年；若是一歲的孫兒女，可持有81年。新法案以10年領取的法則代替，即帳戶持有者在2020年1月1日之後去世的，受益人在10年內必須領完帳戶中的錢，否則會有50%的罰金。

李新忠說，「新法案讓退休帳戶變成一個很糟糕的遺產計畫，面對新法案，『遊戲規則』已經改變，我們就需要應對。 」他表示，10年領取的法則，讓很多人的遺產無法完全給兒女或者孫兒女，同時面臨所得稅問題。他提醒大家，一定要及時更新自己退休帳戶的受益人，只有符合資格的受益人，才能有效的享受原有的Stretch政策。

李新忠建議，可以通過一些方式保護退休資產，比如說幫兒女或者孫兒女買人壽保險，用保險金來對沖未來10年內帳戶退休資產可能帶來的高額所得稅；或將退休金捐給慈善機構，慈善信託作為指定受益人，不用交所得稅，就可接收退休帳戶內的資產，這種方式需要帳戶持有人的年齡在70.5歲以上；也可以給兒女買房產，通過捐贈形式將遺產留給兒女。這些方法因人而異，都可提早規劃。

退休金 保險 儲蓄

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