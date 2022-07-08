芳塔那市新建案 62萬~65萬買二層獨立屋

芳塔那市新建案效果圖。（建商提供）

南加 內陸芳塔那市（Fontana）正在開發新建案Gabion Ranch-Stonebrook，建設三棟展示屋，代表三款房型。芳塔那市建於1913年，正式建市在1952年，歷史較長，人口逾20萬。

根據居民區三款房型資訊，面積1916平方呎至2388平方呎，售價62萬7900元至65萬2400元，地址：16515 Monteviejo Street, Fontana。從住宅內部結構看，二層獨立屋，包括3-4臥室，2-3衛浴，2車位車庫，三款房型面積分別是2152平方呎、2388平方呎以及1916平方呎。

以65萬2400元價格的房型為例，二層獨立屋，一樓功能包括一間有獨立衛浴的長輩屋，以及會客廳、廚房、餐廳一體，還有車庫，一間共有衛生間。其中占用空間最大的是廚房客廳餐廳。上二樓，是家庭成員主要起居區，包括正對著二樓樓梯口的一間洗衣烘乾間，主臥室擁有獨立衛浴、步入式掛衣間，另外兩間次臥，共享一間衛浴設施。從設計圖看，有意將一樓長輩屋與主要起居區隔開，有利長輩休息。長輩屋也可用於保母使用，或者提供探訪親屬起居。

價格較低的62萬7900元二層獨立屋，內部結構包括，一樓取消長輩屋，只有廚房餐廳會客廳，以及一間共有衛生間，以及一間儲存室，二車位車庫。二樓同樣是家庭成員起居區，在二樓有一處休閒區，與洗衣烘乾間臨近。其它包括擁有獨立衛浴設施、步入式掛衣間的主臥室，另外兩間次臥除各自有自己掛衣間，彼此共有一間衛浴間。

從住宅設計特點看，功能簡潔明確設施較完善。雖然上述兩種房型比較，後者少了長輩屋，但在二樓多了一處休閒區。

從居民區所處環境看，地處交通便利，毗鄰10號、60號、15號公路，距離安大略機場約20分鐘車程，出行購物方便，市區有多個購物中心。所處學區 共有三個，分別是Rialto USD、Fontana USD以及Etiwanda學區，附近還有Fontana Lewis Library & echnology Center。整個社區有公共泳池及運動場，還有健行公園等設施。

據網路資訊，該市以白人居民為主，亞太裔居民現在占全體居民約30%，近年來隨著亞裔 移民向內陸遷移，該市亞裔人數逐漸增多，各方面設施也趨於完善。從目前看，提供亞裔居民的超市、餐飲還在陸續增加中。

若對該建案感興趣，可以預約探訪，可致電1-888-369-9029洽詢。