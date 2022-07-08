華商新高層建案 遭華埠住房團體反對

綜合商業開發案1111 Sunset的渲染圖。（Kilograph）

華商投資 的一個商住混合高層建築群近日已經在洛杉磯市議會通過，但也遭到華埠 的民權組織反對。該項目位於迴聲公園和華埠之間，將帶來700多單元的房屋，也是該地區第一座高樓建築。

市議會日前以全票通過的結果，為1111 Sunset項目取消其面臨的最後程序障礙。代表該地區的議員Gil Cedillo沒有出席會議。但他稍早對該項目投了贊成票，稱其在市議會規畫委員會審查時具有「變革性」。

該項目將建設兩座塔樓，一座49層，另一座30層，此外還有一座17層的高層建築和一些兩到四層的矮樓。項目由總部位於洛杉磯的Palisades Capital Partners規畫，華商王宏東是負責人之一。項目預計將包括一家酒店、一些商業空間和737個住宅單元。如果開發商決定放棄酒店概念，該項目可能會增長到827個住宅單位。

Palisades的發展副總裁Brian Falls對該市議會的投票結果表示歡迎，並指出該公司在項目上與各種工會密切合作，包括代表木匠和酒店工人的工會。他說，開發商還努力確保該項目包括兩畝的開放空間，包括庭院、花園和市中心天際線的景觀。Falls在一份聲明中說，「我們為該地區有如此多的居民和企業支持項目感到自豪」。

該項目早在2018年首次提出，雖然不會拆除現有的住宅單元，但還是遭到租房者權利倡導者的抨擊，擔心該項目會刺激附近的房東提高租金。

致力於反對中產階級化（gentrification）的社區團體、華埠公平發展社區（CCED）批評開發商僅在綜合大樓內為低收入 居民預留76個單元（約占總數的 10%）。「我們絕對將其視為另一個不為社區服務的大型開發項目」，CCED的組織者之一Patrick Chen說，「我們需要的是大量經濟適用房，而不是市場價住房」。

CCED在華埠發起過多次反對新建案的活動，他們反對在華埠其他低收入社區建造市場價的住房。該組織去年發出一封信，警告說1111 Sunset將「推動高檔化和流離失所的進程」。該組織還認為，這些將投下巨大的陰影，影響家庭和老年人「保持身心健康」的能力。

王宏東也是該案街對面一個小開發案Alpine專案的投資者之一。Alpine專案基於一處極小面積的老宅，為其賦予新生，成為一處時髦精緻的商業建築。他和合夥人都認為，不管是「以舊換新」的小型社區商業專案，還是改變社區天際線的地標型專案，城市在急速迭代的過程中隱藏著各種值得挖掘的商業機會。