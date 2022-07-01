憂南加房價下跌 賣家拋售房屋 開發商緊急停工

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

隨著房貸利率不斷攀升，未來很可能會進一步加息，導致買家購屋能力下降，近幾個月南加州 房屋賣家急掛牌上市，擔心房屋不久將下跌嚴重。南加 州多個城市的房屋庫存也明顯增加，還有新屋開發商擔憂未來房價 下降，寧願犧牲押金也要緊急停工。有的新樓盤為了保證現金流，降價清倉出售房屋。

地產專家李秉信說，目前有新樓盤開發商本來已經申請好許可證，交了押金，也緊急停工。他說，一個樓盤從申請貸款到開始施工要12至18個月，而未來一年房價預計可能會下降20%-30%，現在蓋新房很可能會賠錢，因此開發商寧願犧牲押金，也要停工。還有已經開工的新屋，有客人紛紛退訂，導致建商折價清倉。因為樓盤的第二期工程需要第一期樓盤出售後，收得資金再進行運轉、建設。為了有足夠的現金流支撐第二期工程，只能降價出售。

據了解，市場即將進入冷淡期的另一個特徵，是新屋開工率下降以及新樓盤降價。美國新屋開工率和建屋許可證數量在5月雙雙下降。新屋開工率5月較上個月下降14.4%，與去年同期相比下降3.5%。

而想要出售房屋的賣家，也因擔憂未來房價下跌，紛紛急著掛牌出售。李秉信說，南加州5月新屋上市明顯比4月多，例如爾灣（Irvine）70萬至100萬的房子庫存在近一周內增加很多。因為賣家心知肚明，購屋不是買家想買多少錢的房子，而是取決於買家的購買力。目前房子交易中有90%的買家需要貸款，而貸款利率上升導致購買力下降，意味著房子在市場上會掛更長時間。因此許多賣家急著上市。

根據FRED網站數據統計，洛杉磯縣5月市場上掛牌出售的房屋有7717所，4月為5995所，增長約29%。橙縣5月上市的房屋有2558所，4月1706所，增長約50%。聖伯納汀諾縣（San Bernardino）縣5月3454所，4月2657所，增長約30%。

而南加州一些華人聚集城市的上市房屋，也有不同程度增長。根據資深地產經紀袁立功提供的數據，蒙特利公園市5月有14棟房屋掛牌出售，與去年同期上漲75%。喜瑞都市相同數據則增長了22.2%。

袁立功表示，從3月起，他就注意到待售屋數量大約增加5-15%。他說：「我從去年第四季就已經開始提醒賣家，賣屋要趁早。」因為從去年底至5月份只要是屋況好，或者學區好，性價比高的房價都可能可以賣在歷史高位價格。

他說，在今年3月開始調高利息之後，因利息上漲、銷售量下滑、房源增加、股市、虛擬貨幣大跌等因素，導致房市上漲乏力。預測房屋價格上漲可能會先慢慢地變慢，到逐步平盤、上下震盪、然後開始向下調整。可能在暑假後或年底前，房市買賣將逐步由賣家市場進入買賣雙方勢均力敵、較勁狀態。