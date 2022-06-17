南加21大城市公寓租金 連漲19個月 房客壓力大

公寓租金連續上漲。（記者啟鉻／攝影）

有房地產專業人士認為，當下房市正在悄悄降溫。不過，從事研究加州21個大城市（largest cities）公寓租金 漲幅的專家說，自5月之前19個月公寓租金保持持續增漲勢頭。平均租金是每月2067元，平均一個月增加14元，一年租金上漲至少284元。南加 房客正面臨租金上漲帶來的財務壓力，且因為持續通脹，租金壓力或愈來愈大。

這項關於公寓租金持續上漲的報告，來自一個Apartment List Reaseach Team，對南加四個縣區21個大城市公寓租金，在過去19個月變化情況的調查統計。數據來源包括在線列表詢問租金，以及取自政府來源的相關數據。

調查表明，21個大城市公寓租金平均每月2067元，每月平均上漲14元，這是南加州以人口數量為統計標準的21個大城市公寓平均租金變動情況。

從目前部分城市公寓租金統計，租金最高的是橙縣 爾灣市（Irvine)，月租金3061元，河濱縣坦密庫拉市（Temecula）月租金2803元，橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）月租金2640元。公寓租金最低的城市均在洛杉磯縣，包括長堤市（Long Beach）月租金1667元，洛杉磯市（Los Angeles）月租金1889元，波莫那市（Pomona)月租金1942元。

公寓每月租金最多增幅的城市均在河濱縣，包括科洛那市（Corona）是2.2%，莫瑞諾谷市（Moreno Valley）為2%，坦密庫拉市為1.8%。調查者認為，變化與人口向內陸遷移有關。

部分城市公寓呈現租金小幅下滑情況，比如洛縣西柯汶那市（West Covina）下降0.8%，橙縣柯斯塔梅莎市（Costa Mesa）下降0.6%，洛縣布班克市（Burbank）下降0.2%。

在過去12個月中，公寓租金最大增幅城市包括，橙縣聖塔安那市 (Santa Ana）22.1%，爾灣是21.2%，富樂頓19.3%。調查者認為，橙縣高薪資、低失業率對公寓租金上漲有助力。而此間，公寓租金小幅上漲的城市包括，內陸聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）10.6%，洛縣長堤市12.6%，以及聖塔克利塔市（Santa Clarita）13.7%。

受調查的南加四個縣區，21個大城市包括：聖塔克利塔市、布班克市、格蘭岱市（Glendale）、巴沙迪那市(Pasadena）、洛杉磯市、長堤市、杭廷頓灘市、富樂頓市、安那罕市( Anaheim）、橙市（Orange）、聖塔安那市、科斯塔梅莎市、爾灣市、西柯汶那市、波莫那市、安大略市(Ontario）、庫卡蒙加牧場市、科洛那市、河濱市、莫瑞諾谷市、坦密庫拉市。