我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA勇士封王 柯瑞哭了 榮耀拿下生涯首座總冠軍賽MVP

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

南加21大城市公寓租金 連漲19個月 房客壓力大

記者啟鉻／綜合報導
公寓租金連續上漲。（記者啟鉻／攝影）
公寓租金連續上漲。（記者啟鉻／攝影）

有房地產專業人士認為，當下房市正在悄悄降溫。不過，從事研究加州21個大城市（largest cities）公寓租金漲幅的專家說，自5月之前19個月公寓租金保持持續增漲勢頭。平均租金是每月2067元，平均一個月增加14元，一年租金上漲至少284元。南加房客正面臨租金上漲帶來的財務壓力，且因為持續通脹，租金壓力或愈來愈大。

這項關於公寓租金持續上漲的報告，來自一個Apartment List Reaseach Team，對南加四個縣區21個大城市公寓租金，在過去19個月變化情況的調查統計。數據來源包括在線列表詢問租金，以及取自政府來源的相關數據。

調查表明，21個大城市公寓租金平均每月2067元，每月平均上漲14元，這是南加州以人口數量為統計標準的21個大城市公寓平均租金變動情況。

從目前部分城市公寓租金統計，租金最高的是橙縣爾灣市（Irvine)，月租金3061元，河濱縣坦密庫拉市（Temecula）月租金2803元，橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）月租金2640元。公寓租金最低的城市均在洛杉磯縣，包括長堤市（Long Beach）月租金1667元，洛杉磯市（Los Angeles）月租金1889元，波莫那市（Pomona)月租金1942元。

公寓每月租金最多增幅的城市均在河濱縣，包括科洛那市（Corona）是2.2%，莫瑞諾谷市（Moreno Valley）為2%，坦密庫拉市為1.8%。調查者認為，變化與人口向內陸遷移有關。

部分城市公寓呈現租金小幅下滑情況，比如洛縣西柯汶那市（West Covina）下降0.8%，橙縣柯斯塔梅莎市（Costa Mesa）下降0.6%，洛縣布班克市（Burbank）下降0.2%。

在過去12個月中，公寓租金最大增幅城市包括，橙縣聖塔安那市 (Santa Ana）22.1%，爾灣是21.2%，富樂頓19.3%。調查者認為，橙縣高薪資、低失業率對公寓租金上漲有助力。而此間，公寓租金小幅上漲的城市包括，內陸聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）10.6%，洛縣長堤市12.6%，以及聖塔克利塔市（Santa Clarita）13.7%。

受調查的南加四個縣區，21個大城市包括：聖塔克利塔市、布班克市、格蘭岱市（Glendale）、巴沙迪那市(Pasadena）、洛杉磯市、長堤市、杭廷頓灘市、富樂頓市、安那罕市( Anaheim）、橙市（Orange）、聖塔安那市、科斯塔梅莎市、爾灣市、西柯汶那市、波莫那市、安大略市(Ontario）、庫卡蒙加牧場市、科洛那市、河濱市、莫瑞諾谷市、坦密庫拉市。

租金 橙縣 南加

上一則

聖妞現象 恐將連3年影響加州

下一則

現在購屋好時機？專家：未來看跌 別急

延伸閱讀

洛縣柯汶那2車正面相撞 6人送醫急救包括3童

洛縣柯汶那2車正面相撞 6人送醫急救包括3童

環保法規嚴格 僅九處允許篝火

環保法規嚴格 僅九處允許篝火
海邊沙灘篝火 南加獨特風景

海邊沙灘篝火 南加獨特風景

河濱縣警 打擊幫派查獲槍枝毒品

河濱縣警 打擊幫派查獲槍枝毒品
杭廷頓灘珠寶店 又被砸搶

杭廷頓灘珠寶店 又被砸搶
南加又一珠寶店被砸搶 店員奮起反擊劫匪落荒而逃

南加又一珠寶店被砸搶 店員奮起反擊劫匪落荒而逃

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法