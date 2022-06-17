我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA勇士封王 柯瑞哭了 榮耀拿下生涯首座總冠軍賽MVP

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

南加安大略兩集合公寓 逾3億元成交

記者啟鉻／河濱綜合報導
位於安大略市的兩棟集合公寓近日以超過3億元價格交易。（公寓官網）
位於安大略市的兩棟集合公寓近日以超過3億元價格交易。（公寓官網）

南加內陸地產交易依然熱絡，近期安大略兩棟集合公寓被投資者收購，交易額超過3億元，同時還有物流中心交易、零售中心出售、以及購物廣場被收購，顯示投資者對內陸經濟發展有足夠信心，收購的物業價值具有較大上漲的空間。

據報導，投資者尤其看重內陸更具有良好經濟前景地區的集合公寓。僅僅在不到半個月時間，安大略市兩棟集合公寓被收購，公寓臨近市區南部Ontario Ranch，收購總額3億5600萬元。購買者是來自芝加哥的一家投資公司，被收購的集合公寓名為Terracina 和ReNew Mills，有超過736個單位。

被收購的集合公寓Terracina於1989年建設完成，包括288個單位一居室、128個單位兩居室一衛浴間，以及320個單位二居室二衛浴，每單位平均面積874平方呎，月平均租金自1700元至2100元之間。

根據南加州公寓租金統計資訊，當地公寓租金整體上漲，集合公寓成為投資熱門，而公寓空置率也是20多年來創紀錄新低。2022年第一季度內陸公寓空置單位租金詢價比2021年初上漲17.4%，而租金達到創紀錄的1941元。

除了上述集合公寓交易案，位於河濱縣標蒙市（Beaumont）的一棟物流中心，以1億3100萬元售出，買家是總部在費城的一家物業集團Exeter Property Group，賣家是Ambest Real Estate LLC.，物流中心佔地約30畝。物流發貨中心於2013年建成，一直由多家公司分租。

聖伯納汀諾市Sterling Plaza購物中心一棟物業，近日以823萬元出售，物業佔地4萬3360平方呎，於1988年建成，2018年重新裝修。物業出售前是一家Cardenas Markets。買家未透露姓名，只是說明位於河濱縣科洛那市。

河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）一家零售中心最近出售，價格是2100萬元。該零售中心成為Moreno Beach Plaza II，佔地超過八萬平方呎。零售中心的商家包括LA Fitness，Autozone，漢堡快餐連鎖店Carl's Jr.以及中餐連鎖店Panda Express等。賣家是West Coast 投資公司，在內陸投資過多個物業。

投資方代表說，內陸莫瑞諾谷市屬南加州發展最快的城市之一，在Moreno Beach Plaza II具有吸引力的投資機會。隨著內陸人口持續增加和就業基礎完善，投資者會更多購買具有上漲空間的優質零售物業，可以提供安全和穩定的現金流。

投資 租金 南加

上一則

新研究：洛杉磯 對首次購屋族最不友善

下一則

南加周末稍涼 溫度將降至70℉

延伸閱讀

安大略機場客流 創6年新高

安大略機場客流 創6年新高
南加內陸安大略機場5月為2016年以來最忙月

南加內陸安大略機場5月為2016年以來最忙月
南加內陸野火蔓延近千畝 居民急撤

南加內陸野火蔓延近千畝 居民急撤
內陸警查獲112件贓物汽車觸媒轉換器 逮捕28人

內陸警查獲112件贓物汽車觸媒轉換器 逮捕28人
熱浪襲南加 內陸山谷現110-117℉度高溫

熱浪襲南加 內陸山谷現110-117℉度高溫
熱浪襲南加 內陸山谷今有110至117度高溫

熱浪襲南加 內陸山谷今有110至117度高溫

熱門新聞

台灣僑委會副委員長徐佳青(中)與洛杉磯僑胞敬酒聯誼。（記者張庭瑜／攝影）

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

2022-06-11 14:04
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

2022-06-14 20:12
隨著近期房貸利率飆升，房市開始逐漸冷清。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區房價也降了 未來要跳水？

2022-06-14 21:16
南巴沙迪那房子5月出售，開價119萬，買家加價10萬全現金成交。（受訪者提供）

房貸利率飆升搶房不再 南加屋主降價賣

2022-06-14 02:20
Target清倉大促，真的便宜嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊Target清倉大甩賣 這些商品超划算

2022-06-10 14:48
有一些跡象表明，火熱的美國房地產市場開始放緩。（記者邵敏／攝影）

房產市場降溫 買屋再等數月有更多降價

2022-06-09 16:42

超人氣

更多 >
為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡
國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集

國家情報總監辦公室報告：華人手機與電郵資料常被搜集
南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生
又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了
一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法

一天吃一顆水煮蛋會健康嗎？推薦2種吃蛋的方法