南加安大略兩集合公寓 逾3億元成交

位於安大略市的兩棟集合公寓近日以超過3億元價格交易。（公寓官網）

南加 內陸地產交易依然熱絡，近期安大略兩棟集合公寓被投資 者收購，交易額超過3億元，同時還有物流中心交易、零售中心出售、以及購物廣場被收購，顯示投資者對內陸經濟發展有足夠信心，收購的物業價值具有較大上漲的空間。

據報導，投資者尤其看重內陸更具有良好經濟前景地區的集合公寓。僅僅在不到半個月時間，安大略市兩棟集合公寓被收購，公寓臨近市區南部Ontario Ranch，收購總額3億5600萬元。購買者是來自芝加哥的一家投資公司，被收購的集合公寓名為Terracina 和ReNew Mills，有超過736個單位。

被收購的集合公寓Terracina於1989年建設完成，包括288個單位一居室、128個單位兩居室一衛浴間，以及320個單位二居室二衛浴，每單位平均面積874平方呎，月平均租金 自1700元至2100元之間。

根據南加州公寓租金統計資訊，當地公寓租金整體上漲，集合公寓成為投資熱門，而公寓空置率也是20多年來創紀錄新低。2022年第一季度內陸公寓空置單位租金詢價比2021年初上漲17.4%，而租金達到創紀錄的1941元。

除了上述集合公寓交易案，位於河濱縣標蒙市（Beaumont）的一棟物流中心，以1億3100萬元售出，買家是總部在費城的一家物業集團Exeter Property Group，賣家是Ambest Real Estate LLC.，物流中心佔地約30畝。物流發貨中心於2013年建成，一直由多家公司分租。

聖伯納汀諾市Sterling Plaza購物中心一棟物業，近日以823萬元出售，物業佔地4萬3360平方呎，於1988年建成，2018年重新裝修。物業出售前是一家Cardenas Markets。買家未透露姓名，只是說明位於河濱縣科洛那市。

河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）一家零售中心最近出售，價格是2100萬元。該零售中心成為Moreno Beach Plaza II，佔地超過八萬平方呎。零售中心的商家包括LA Fitness，Autozone，漢堡快餐連鎖店Carl's Jr.以及中餐連鎖店Panda Express等。賣家是West Coast 投資公司，在內陸投資過多個物業。

投資方代表說，內陸莫瑞諾谷市屬南加州發展最快的城市之一，在Moreno Beach Plaza II具有吸引力的投資機會。隨著內陸人口持續增加和就業基礎完善，投資者會更多購買具有上漲空間的優質零售物業，可以提供安全和穩定的現金流。