富豪伯克爾位於洛杉磯托魯卡湖莊園 出價2900萬

億萬富翁伯克爾（Ron Burkle）目前正以2900萬元價格，將位於托魯卡湖的莊園放上市場。（Simon Berlyn）

四年前買下喜劇泰斗鮑伯霍伯（Bob Hope），位於洛杉磯 市托魯卡湖（Toluca Lake）莊園後，億萬富翁伯克爾（Ron Burkle）目前正以2900萬元價格，將這座莊園放上市場。若該物業以此價格售出，將成為托魯卡湖史上最昂貴的房地產交易。

起居空間。（Simon Berlyn）

酒吧。（Simon Berlyn）

洛杉磯時報報導，伯克爾此番上市價格，是他在2018年，以1500萬元買下該物業的兩倍。擁有該物業期間，伯克爾對這座莊園生活空間，進行現代化高端改造，但保留物業經典元素，如這位已故演員自行設計的橡木圖書館等。

這座莊園是伯克爾眾多房產之一。他在2019年以1800萬元，賣掉傳奇建築大師萊特（Frank Lloyd Wright）標誌性恩尼斯之家（Ennis House），目前手上還擁有包括麥克傑克遜（Michael Jackson）夢幻莊園（Neverland Ranch）等物業。

臥房。（Simon Berlyn）

霍伯的托魯卡湖住宅興建於1939年，由知名建築師Robert Finkelhor設計建造，20年後由好萊塢 建築師John Elgin Woolf進行更新。

這座占地五畝的莊園，至今仍保有舊好萊塢風格，主屋擁有約1萬5000平方呎空間，以木材、石材和玻璃為標誌。裡面有八間臥室、17間浴室，六個壁爐、一個大理石廚房，還有酒吧和擺放紀念品的桌球室。

戶外的游泳池夜景。（Simon Berlyn）

廚房。（Simon Berlyn）

戶外的露台和草坪，通向網球場和海水游泳 池。另一個獨立建築內則有一個商業廚房、會議室、安全辦公室和防火保險箱等。