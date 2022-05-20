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凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

河濱縣仙境小鎮Idyllwild 避疫世外桃源 市長還是隻狗狗

記者李雪／綜合報導
A字型木屋是時下最受歡迎的樣式之一。圖中為小鎮上的一棟在售房屋，標價約85萬元。（取自Zillow）
A字型木屋是時下最受歡迎的樣式之一。圖中為小鎮上的一棟在售房屋，標價約85萬元。（取自Zillow）

疫情後，城市裡的居民「出逃」已逾兩年，不少具有度假潛力城鎮的房價因此上漲。南加州地區除了幾個大眾耳熟能詳的度假勝地如大熊湖、棕櫚泉、約書亞樹等地的度假屋大漲以外，其實還有較少知道的小鎮。例如河濱縣小鎮Idyllwild，擁有一隻狗狗「市長」，最近吸引不少來自好萊塢的買家青睞。

Idyllwild位於棕櫚泉之上的高聳的聖哈辛託山脈之間，居民們富有創造力並以自己的社區為榮。小鎮對許多華人來說並不熟悉，但此地自2014年來，擁有一隻九歲的金毛獵犬「市長」Max，卻是許多南加民眾都聽說過的傳聞。Max雖然被終生終身任命獲得這份全職工作，但事實上Idyllwild是縣屬地社區，並未獨立建市，自然不會有正式的市長。

據金毛獵犬「市長」Max的「幕僚長」Phyllis Mueller說，市長每天和周末都會出現在公眾面前。除了Max市長以外，當地沒有別的地方政客，如果居民需要完成某件事，便會創建一個居民小組來完成。這也是小鎮的迷人之處。

小鎮上一棟在售的林間木屋標價逼近200萬元。（取自Zillow）
小鎮上一棟在售的林間木屋標價逼近200萬元。（取自Zillow）

也正因如此，這種富有創意的社區精神，正吸引越來越多地好萊塢娛樂業人士。在疫情後的「出逃」潮中，這樣兼具自然風光和度假勝地，且有趣的小鎮相當受歡迎。Idyllwild小鎮的庫存低、需求高，周圍環繞著受保護的國家森林和國家森林，因此土地也有限。於是去年的平均價格比上一年上漲了32.3%，預計2022年將繼續上漲約20%。

目前在地產網站Zillow上可以看到，即使是最便宜的，僅有一居室700多坪呎的小屋，現在價格也在40萬元上下。而Redfin的統計顯示，此地4月成交的房屋中，中位數在60萬元，這對於距離洛杉磯市兩個多小時車程的偏遠小鎮來說，是相當高的價格。

據影藝媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）引述在Idyllwild生活了57年之久的地產經紀Maureen Jones，她見證了疫情加速了該地區受歡迎的程度。疫情以來，當地的在售房屋數量通常少於20個。

追求「慢生活」的好萊塢影藝人員在疫情後蜂擁而至。雖然在山間購買小木屋需要面臨昂貴的火災保險負擔，但仍然比其他度假勝地更實惠，更不用說和洛杉磯市區比較了。尤其對於來自好萊塢的居民來說，山林間房屋的隱私無可替代，想要在洛杉磯市區實現這樣的隱私，除非購買巨大土地的豪宅。

小鎮上一棟在售的林間木屋標價逼近200萬元。（取自Zillow）
小鎮上一棟在售的林間木屋標價逼近200萬元。（取自Zillow）

如今Idyllwild小鎮被譽為藝術家和創作者的鄉村天堂，也是Idyllwild藝術學院寄宿學校，和年度電影節所在地。但即便如此也不常被大眾熟知，仍算是南加州保存最完好的秘密度假處之一。小鎮中心充滿出售質樸工藝品的商店，因為人口少而社區關係緊密，可能會看到居民穿著睡衣去便利店或郵局。

其實，好萊塢對小鎮Idyllwild的熱情雖然疫情後在增長，也由來已久了。此地長期以來一直是影帝克拉克蓋博（Clark Gable）、露西鮑兒（Lucille Ball）和戴西阿納茲（Desi Arnaz）以及老牌歌手Frank Sinatra等明星的度假屋所在地。甚至蘿拉鄧恩(Laura Dern)曾公開分享說，她的父母製作1966年電影「野天使」時，就是在Idyllwild懷上她的。此外在過去幾十年來，眾多的藝術家、音樂家和作家都被該地區所吸引。該地區的人口迅猛增長，達到2500人。

小鎮的市長是一隻九歲的金毛犬。（取自Max的臉書頁面）
小鎮的市長是一隻九歲的金毛犬。（取自Max的臉書頁面）

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