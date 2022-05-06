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灣區郊市租金不跌反漲 遠超新冠疫情前水平

編譯組／綜合報導
舊金山疫情前的租金，曾遠高於其他較偏遠城市。但自2020年以來，租金價格差距已縮小。(Getty Images)
舊金山疫情前的租金，曾遠高於其他較偏遠城市。但自2020年以來，租金價格差距已縮小。(Getty Images)

灣區多數城市租金於2020年暴跌，2021年大部分地區尚未恢復到疫情前價格。但根據線上租賃網站「Apartment List」一房公寓中位數租金分析數據顯示，市中心以外一些郊區城市租金，現已遠超過疫情前水平。

疫情消弭了灣區城市間租金差異，舊金山與聖荷西租金曾比其他較偏遠城市貴得多，但自2020年以來，這種租金價格差距已縮小。兩地租金目前仍低於疫情前水平。

相較之下，郊區城市如拍達路瑪(Petaluma)、聖他路薩(Santa Rosa)、費爾菲德(Fairfield)等地，租金上漲10%以上。其中，北灣費爾菲德的一房公寓租金中價位，更自2019年12月至2021年12月飆升18%，過去一年則上漲11%。

即使灣區主要城市租金仍在恢復當中，東灣與北灣仍是熱門租賃市場。「Apartment List」資深研究副研究員瓦諾克(Rob Warnock)解釋，疫情促使部分民眾遠離主要城市中心，前往仍可進入大城市、同樣租金卻可提供更多空間之地。

自2019年12月至2021年12月，靠近BART車站的核桃溪(Walnut Creek)、布利桑頓(Pleasanton)與都柏林(Dublin)、康柯德(Concord)、快樂山(Pleasant Hill)等郊區城市租金，都出現明顯上漲，租金已達到或超過疫情前水平。

瓦諾克表示，西海岸郊區城市沒有大量空置公寓，突然湧入的租房者創造極高入住率，進而推高租金價格。儘管疫情初始，對租房市場的打擊已成過去，但空房仍稀少，因此並未見到租金顯著下降。

疫情開始時，矽谷城市租金大幅下降，因為許多科技公司搬到郊區、員工留在家中。自2019年12月至2021年12月，庫比蒂諾、桑尼維爾、山景城與紅木城的一房公寓租金中價位下跌。但在過去一年裡，這些城市出現大幅反彈：紅木城上漲12%、桑尼維爾漲幅15%、庫比蒂諾也上漲15%、山景城則飆漲116%。

瓦諾克分析，這是民眾返回辦公室與期望更接近活動中心的組合。然而，雖然一些面對面工作已恢復，但整體辦公室活動仍落後疫情前水平。但是，城市提供的優勢不僅是靠近辦公室，當租金價格像2020年大幅下滑時，人們會想要從減價獲得好處。

數據顯示，和舊金山情況相同，屋崙租金在疫情期間大跌，因為城市居民前往郊區及更遠地區。但是，儘管舊金山租金過去一年出現15%反彈，屋崙租金仍下跌1%。瓦諾克認為，新租客顯然於2021年已決定不再積極搬入屋崙。屋崙2021年12月一房公寓中位價租金為1640元、略低於費爾菲德的1660元。

數據顯示，市中心以外一些郊區城市租金，現已遠超過疫情前水平。(Getty Ima...
數據顯示，市中心以外一些郊區城市租金，現已遠超過疫情前水平。(Getty Images)

租金 疫情 屋崙

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