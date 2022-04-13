加州多管齊下應對住房危機 擬補助經濟適用房買家

今年加州議會將撥付大筆資金，以協助各地方政府支付興建平價住宅。(洛杉磯市房屋局網頁)

在加州 立法增加複式住宅和小型公寓一年後，加州立法機關又有許多政策實施，包括將注意力轉向支付經濟適用房的資金，並減輕首購族購房負擔。

每年有75億資金

洛杉磯時報報導，這是迄今為止尚未引發人們關注的議題，相較2021年在州議會引發討論的住房問題相比，此議題引發的政治鬥爭也較少。

去年，立法機關關注SB9號法案，該法案於1月生效，允許房主在他們單戶住宅上，加建最多四個住宅單元。

加州州長紐森（Gavin Newsom）將該法與SB10號法案一起簽署，SB10法允許城市在靠近交通和就業機會豐富的地區時，簡化最多十個單元小型公寓開發。儘管這兩項法律引發城市和房主協會反對。加州民主黨籍眾議員 威克斯（Buffy Wicks）指出，今年立法者最擔心加州嚴重的負擔能力危機，恐將家庭趕出社區。

今年3月，威克斯推出第14號參議會憲法修正案（Constitutional Amendment 14），將在未來十年，每年撥出5%的加州一般基金，用於住房與無家可歸者。根據2022年估計，每年可撥款100億元，75%用於經濟適用房建設，25%用於租金援助。

威克斯說，最重要的是在加州建立一致、長期資金流來解決住房短缺問題。該法需在參眾議會上獲得三分之二票數，選民也需在11月大選時投票決定。

擴建學生住房

上個月，立法機關迅速介入柏克萊加項有關學生入學和住房的法律糾紛，該糾紛可能導致新生人數減少數千人。這起糾紛始於一個社區團體控告該大學，涉嫌違反加州環境法，在沒有增加必要基礎設施的情況下增加入學人數。

加州參議員威善高（Scott Wiener）說，他研擬的SB 886法案與該訴訟沒直接關係，但可能有助防止未來出現類似問題。

本身也是參議會住房委員會主席威善高說，「學生面臨嚴重的住房短缺與無家可歸，比例很高。」該法主要是在興建校內學生和教職員住房計畫上，免除加州嚴格的環境審查規定，這意味著加大、州大和社區學院系統，可更容易因應學生增長。

加州眾議員Kevin McCarty今年也提出創造50億元貸款 計畫，幫助公立大學以低於市場價格，替學生、教職員工建造約2萬5000個新單位。

增加住房擁有率

加州眾議員格雷森（Tim Grayson）正推動在今年的州預算中撥出6億元，支持「加州負擔得起房屋所有權」，希望將其中至少2億元用於頭期款援助。

加州參議員赫茲伯格（Bob Hertzberg）提出SB 1475法案，設立250億元一般義務債券，增加首次購屋機會。其中180億元用於貸款，70億元用於支付建築成本，選民必須投票批准該支出。

數據指出，2021年加州獨立屋中位數價格超過80萬元，加州缺乏「入門級房屋」，首購族缺乏頭期款與足夠的信貸積分，造成僅58.8%加州人有屋，是全美比率最低的州之一。

如何執行是大問題

通過數十項新加州住房法是一回事，實際執行又是另外一回事。

立法機關去年擴大加州住房和社區發展部權利，要求地方政府研擬新的住房法規。2021-2022年加州設立相關部門，幫助城市更有效執行加州規定的住房計畫。

負責該部門的David Zisser說，他們主要向需要幫助的城市提供「技術援助」，幫助他們在批准新的住房計畫時，得以通過加州複雜的法律。該部門也負責寄出「違規信」，解決各地方出現的違規行為等。

他說，團隊首要任務是與地方政府合作，但城市通過阻礙發展的法律，或不必要的拒絕某住房計畫時，該部門也將干預。