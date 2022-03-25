將已有房屋套現作首付 華人兩年內連買20房

投資出租屋貸款變得容易。(記者李雪／攝影)

最近有數據顯示，上季度在大洛杉磯地區，約五分之一的房屋交易都是投資 人購買，這一比率比去年增加了25%。為何投資者如此之多，除了先前利率低以外，部分原因是一些提供給投資人的貸款 方案如今更容易。有華裔買家通過不斷將已有房屋套現，作為下一棟的首付，已經在疫情期間的兩年內，陸續買到了第20棟投資屋了。

最近Redfin分析了縣財產所有權記錄，並查找LLC、Inc、Trust、Corp、Homes和trusts等關鍵字。發現在大洛杉磯，上個季度購買的房屋中有五分之一買家是房地產投資者。投資者購買的所有房屋售價的中位數為102萬元。在安納罕地區，Redfin顯示上個季度購買的房屋中也有五分之一是投資者，中位數為107萬元。在河濱縣，約16%的房屋被投資者購買，中位價為52萬2000元。

投資屋火熱，部分原因是投資屋貸款現在十分容易。佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，以自己一個客人剛接案的貸款為例，因為做的是不查收入的貸款，「現在其實超級簡單」，有非房利美的貸款，只要能付30%的頭款買投資屋，而且信用不是很低，「幾乎是保證可以貸到」。這種貸款利息也不高，1月受訪時她表示，可以從3.75%開始。

她說，這種貸款不看收入，只做估價報告，估算出出租屋的租金 是多少，能否覆蓋地稅和保險，若是算出來租金不能完全覆蓋，每個月要墊一些錢的話，利率就高一個0.25%。

她表示，自己的一位客人趁著兩年疫情期間利率低，將已經擁有的房子提現（cashout）做頭款，於是一棟接一棟買下來，最近已經結案第20棟了。她解釋說，一旦超過20棟了，以後再買就屬於商業貸款了。如果是查收入的貸款的話，就只能買十棟。她預計今年還是會有很多人買房，用這種不查收入的貸款非常推薦。

不過她解釋，這類貸款的不便之處在於有提前還款的罰金（pre-payment penalty），四年內不能付清。不過這一點對於許多投資人來說並無大礙。

這種類型的投資貸款叫DSCR（償債備付率）貸款。DSCR等於年度總租金收入除以債務，比如假如一棟房子每年的租金收入是5萬元，而每年要支付和還貸的債務是4萬元，也就是說租金收入比要支付的債務還多，可以有正現金流，那麼DSCR值就等於5萬元除以4萬元，為1.25。

許多的貸方要求DSCR至少要有1.25，也就是說要能產生一定正現金流的出租屋才行。但現在也出現一些貸方願意將這一要求降低至0.75，這樣即便屋主需要每月墊一點錢也是可以申請到的。只是若DSCR大於1的話，會有更好的利率。